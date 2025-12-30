Conductor supera el límite del alcoholímetro en control de seguridad vial

Un episodio alarmante sucedió en la ruta 226, cerca de Balcarce, donde un conductor descontrolado sorprendió a los agentes de seguridad vial con su errático manejo.

Durante un operativo de control, el conductor fue interceptado tras realizar maniobras peligrosas, zigzagueando a alta velocidad. Este control se llevó a cabo en el kilómetro 64,5 de la ruta, que conecta Mar del Plata con General Villegas, en la madrugada del domingo.

El Impactante Testimonio de los Agentes

Los policías involucrados en el operativo no escondieron su asombro ante la situación. «Venía realizando maniobras muy peligrosas: zigzagueando y a velocidad. Cuando detuvo el vehículo, no podía ni hablar ni bajar del auto», afirmó uno de los agentes presentes.

Medición de Alcoholemia Fuera de Control

Los controles de alcoholemia revelan la cantidad de alcohol en sangre en gramos por litro. En la provincia de Buenos Aires se aplica la normativa de “Alcohol Cero”, lo que significa que no se permite ni una sola gota de alcohol al volante.

El dispositivo de medición utilizado mostró resultados tan altos que superaron su capacidad, imposibilitando establecer un valor exacto. «El tester se bloquea cuando excede los 3 o 4 gramos. Intentamos con dos aparatos y ambos fallaron. Fue un desbordamiento de rango», explicaron los responsables del control.

Consecuencias Legales y de Seguridad

El exceso de alcohol en el conductor fue tan alarmante que su vehículo fue retenido y él enfrentará un proceso judicial. Las autoridades advierten que niveles superiores a tres gramos de alcohol pueden provocar una grave pérdida de reflejos y potencialmente llevar a la inconsciencia.

Por fortuna, no hubo accidentes que lamentar en esta ocasión, lo que subraya la importancia de los operativos de seguridad vial en la prevención de tragedias en la carretera.