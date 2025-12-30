El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha desmentido las acusaciones de Rusia de un supuesto ataque con drones a la residencia oficial de Vladimir Putin, en un contexto de creciente tensión en las negociaciones de paz.

El Desmentido de Zelensky

En respuesta a las afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien denunció un ataque nocturno con 91 drones, Zelensky calificó esta declaración como «típicas mentiras rusas» destinadas a encubrir las agresiones contra Ucrania.

Acusaciones Rusas y Reacción Internacional

Rusia argumentó que revisará su postura en las negociaciones de paz. Sin embargo, permanece en duda la ubicación de Putin durante el supuesto ataque. Zelensky enfatizó que Moscú ha sido responsable de ataques directos a instituciones gubernamentales en la capital ucraniana.

Las Advertencias de Zelensky

En un mensaje en la red social X, Zelensky hizo un llamado a la comunidad internacional: «Es esencial que el mundo no se quede en silencio ahora. La paz duradera no puede permitirse ser socavada por Rusia».

El Contexto del Conflicto

Lavrov, en un comunicado, aseguró que los drones fueron interceptados y destruidos, sin que se reportaran víctimas. Decreto que Ucrania ha adoptado una política de «terrorismo de Estado», lo cual ha llevado a Moscú a evaluar su estrategia de negociación.

Conferencias y Negociaciones

El lunes, se llevó a cabo una conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Zelensky. Trump mencionó que se acercan a un acuerdo que podría garantizar la seguridad de Ucrania por los próximos 15 años. El presidente ucraniano describió el estado actual del conflicto y mencionó los retos que enfrentan las últimas discusiones sobre territorios en disputa.

Visibilidad y Estrategias del Kremlin

Durante la charla, se hizo evidente que Putin manifestó su malestar por el «ataque» poco después de lo que Washington consideró una ronda de conversaciones productiva. El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, indicó que el presidente ruso se mostró sorprendido y enojado por la situación, comprometiéndose a reevaluar la relación con Ucrania.

El Conflicto de Donbás

Las conversaciones continúan en medio de las complejidades del conflicto en las regiones de Donetsk y Luhansk, con un control considerable por parte de Rusia en estas áreas. Si bien se discuten planes de paz, la posibilidad de que sean aceptados por las partes implicadas sigue en el aire.