Raúl Rocha Cantú pierde su cargo como Cónsul honorario en Guatemala, informa la SRE.

El Fin del Cónsul: Raúl Rocha Cantú Fuera de su Cargo en Guatemala
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tomado la decisión de cancelar oficialmente el cargo de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario en Guatemala. Esta medida surge en medio de un contexto legal complicado para el empresario.
La Cancelación del Cargo
La SRE anunció la baja de Rocha Cantú tras la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por finalizadas sus funciones. Esta información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre.
El acuerdo señala que la terminación del EXEQUÁTUR otorgado el 23 de junio de 2022 responde a la finalización de sus actividades diplomáticas.
Un Trasfondo Legal Complicado
La Fiscalia General de la República revocó el criterio de oportunidad concedido al empresario, argumentando un supuesto incumplimiento relacionado con su presentación ante las autoridades. Esto llevó a Rocha a interponer un amparo para desafiar esta decisión.
Investigación por Delitos Graves
Rocha Cantú, quien es copropietario de Miss Universo, está bajo investigación por delitos graves que incluyen delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol. Un juez federal ha emitido una nueva orden de aprehensión tras su inasistencia a audiencias judiciales.
Presencia Pública en París
A pesar de la orden de aprehensión, Rocha fue visto en el Bar Vendôme del Hotel Ritz de París, lo que generó indignación en redes sociales sobre su situación legal y su capacidad para evadir la justicia.
Implicaciones Críticas del Caso
La Fiscalía General de la República asegura que su actuación se está realizando siguiendo el marco jurídico y respetando el debido proceso. Este caso ha capturado la atención pública, especialmente con las acusaciones que vinculan a Rocha con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Reacciones y Expectativas
Las circunstancias que rodean la situación legal de Rocha Cantú son objeto de debate y especulación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado transparencia de parte de la Fiscalía sobre el estado del proceso judicial.
Con la búsqueda activa del empresario, las autoridades han expresado su compromiso de proporcionar actualizaciones a la opinión pública en los próximos días.