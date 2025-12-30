Raúl Rocha Cantú pierde su cargo como Cónsul honorario en Guatemala, informa la SRE.

El Fin del Cónsul: Raúl Rocha Cantú Fuera de su Cargo en Guatemala

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha tomado la decisión de cancelar oficialmente el cargo de Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario en Guatemala. Esta medida surge en medio de un contexto legal complicado para el empresario.

La Cancelación del Cargo La SRE anunció la baja de Rocha Cantú tras la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por finalizadas sus funciones. Esta información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre. El acuerdo señala que la terminación del EXEQUÁTUR otorgado el 23 de junio de 2022 responde a la finalización de sus actividades diplomáticas.

Un Trasfondo Legal Complicado La Fiscalia General de la República revocó el criterio de oportunidad concedido al empresario, argumentando un supuesto incumplimiento relacionado con su presentación ante las autoridades. Esto llevó a Rocha a interponer un amparo para desafiar esta decisión. Investigación por Delitos Graves Rocha Cantú, quien es copropietario de Miss Universo, está bajo investigación por delitos graves que incluyen delincuencia organizada, tráfico de armas y huachicol. Un juez federal ha emitido una nueva orden de aprehensión tras su inasistencia a audiencias judiciales. Presencia Pública en París A pesar de la orden de aprehensión, Rocha fue visto en el Bar Vendôme del Hotel Ritz de París, lo que generó indignación en redes sociales sobre su situación legal y su capacidad para evadir la justicia.