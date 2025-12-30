Precios de aires acondicionados en Mercado Libre: ¡Descúbrelos aquí!

El calor del verano impulsa a los argentinos a refrescar sus hogares. Descubre cuánto vale un aire acondicionado en Mercado Libre y las opciones más destacadas.

Precios de Acondicionadores de Aire en Mercado Libre

En la plataforma de comercio electrónico más popular de Argentina, los precios de los aires acondicionados oscilan entre $720.000 y más de $1,2 millones. Esta variación depende de la marca, las frigorías y las tecnologías utilizadas.

Las Marcas Más Buscadas

Los modelos más solicitados son de la marca Philco, especialmente los equipos tipo split frío/calor. El Philco Inverter de 3053 frigorías (3550W) está disponible con descuentos de hasta el 20%, con precios que van de $799.999 a $999.999. Por otro lado, el Philco Split de 2900 frigorías (3400W) puede adquirirse desde $904.999, constituyendo un ahorro superior al 25% sobre su precio original de más de $1,2 millones.

Otras Opciones Destacadas

Otra alternativa interesante es el Hisense Split Inverter de 3010 frigorías (3500W), que se encuentra en el rango de $720.000 con opciones de financiación sin intereses.

Equipos Más Económicos

El mercado también ofrece opciones accesibles en distintas cadenas y minoristas, con modelos básicos a partir de $770.999, como los de Noblex o Candy. Sin embargo, estos presentan menor potencia y carecen de tecnología inverter, los cuales son preferibles para espacios pequeños o como soluciones temporales.

Factores que Afectan el Precio

La variación de precios en estos equipos se puede atribuir a varios aspectos:

Cantidad de frigorías : Indica el espacio que puede climatizar.

: Indica el espacio que puede climatizar. Tecnología inverter : Ajusta la velocidad del compresor para disminuir el consumo energético.

: Ajusta la velocidad del compresor para disminuir el consumo energético. Marca: La reputación de la marca influye en la garantía y confianza del consumidor.

Facilidades de Compra

Mercado Libre ofrece envíos gratuitos y planes de financiación, facilitando así la adquisición de aires acondicionados en un contexto de alta demanda durante el verano.