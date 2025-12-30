Milei atrae a evangélicos, Villarruel conquista a católicos

El presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, demuestran diferencias notables que trascienden el ámbito político e incluso llegan a la religión. Mientras Milei se acerca a pastores evangélicos y reza con ellos, Villarruel fortalece la presencia católica en el Senado con la inauguración de un oratorio.

Desavenencias entre el Presidente y su Vice

Las recientes acciones de Milei, como recibir a líderes evangélicos en la Casa Rosada y su negativa a reunirse con obispos, generan preguntas sobre su relación con diversas denominaciones religiosas. Mientras tanto, Villarruel levanta la voz desde el Senado en apoyo a la tradición católica.

Reacciones de la Conferencia Episcopal

El año pasado, la Conferencia Episcopal había solicitado una reunión con Milei para mantener la tradición de los saludos navideños, pero ante la falta de respuesta, optaron por una carta en la que apelaban a la paz social. Esta comunicación fue respondida por el presidente, aunque la falta de un encuentro en persona evidencia la distancia que se ha creado entre las partes.

Preferencias Religiosas de Milei

Milei ha encontrado tiempo a lo largo del año para escuchar a líderes evangélicos y rabinos, lo que ha sido interpretado como una sensibilidad hacia el sector religioso. Sin embargo, los obispos sienten desconcierto por la falta de atención hacia ellos, siendo la tradición católica la más arraigada en Argentina.

Interacciones con Líderes Religiosos

El presidente ha mantenido encuentros con figuras destacadas del ámbito religioso, y ha expresado admiración por la espiritualidad judía. Se ha visto invocado su nombre en ceremonias y reuniones con pastores y rabinos, lo que contrasta con su escasa interacción con la Iglesia católica.

La Inauguración del Oratorio en el Senado

Victoria Villarruel inauguró un oratorio católico en el Senado, un acto que generó polémica. Inicialmente, se pensó que la instalación había sido desactivada debido a críticas, pero finalmente fue bendecida por el Nuncio Apostólico, reforzando así el vínculo con la Iglesia católica.

La Importancia de la Tradición Católica

El nuevo oratorio, denominado «Mama Antula», busca homenajear a la primera santa argentina canonizada por el Papa Francisco. En una Argentina con una fuerte presencia católica, Villarruel argumenta que el Senado debe reconocer esta tradición, asegurando que la inclusión de todos los cultos es vital, pero también lo es la consideración a la mayoría.