ARCA facilita las importaciones personales: descubre los nuevos cambios

El Gobierno argentino ha implementado cambios significativos en el régimen de importación destinada a personas, buscando facilitar la adquisición de productos en el exterior. Esta medida busca unificar procedimientos aduaneros y optimizar el ingreso de bienes para uso personal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha formalizado una nueva resolución, la Resolución General 5805/2025, que modifica el régimen de importaciones para consumo personal, publicado en el Boletín Oficial. Este cambio se enmarca dentro de un plan mayor para agilizar el proceso de importación de mercancías adquiridas en el extranjero por particulares.

Cambios en el Procedimiento de Importación

Con la nueva normativa, cualquier importación de bienes, ya sean nuevos o usados, ahora debe gestionarse a través de un procedimiento simplificado. Este debe registrarse en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM), siguiendo los códigos aduaneros correspondientes.

Se aclara que los productos importados pueden ser utilizados únicamente por el destinatario y su cantidad, calidad o valor no deben sugerir una finalidad comercial o industrial.

Obligaciones Fiscales y Controles Aduaneros

Las operaciones realizadas bajo este nuevo marco estarán sujetas al cumplimiento de impuestos y derechos del régimen general de importación. El valor de aduana de los bienes se determinará durante la verificación de los productos al ingresar al país. Es esencial que se respeten las prohibiciones vigentes, ya sean económicas o de otro tipo, así como la intervención de organismos competentes cuando sea necesario.

Registro Digital de Importaciones

Para aquellos casos donde no sea posible registrar la importación mediante el sistema simplificado, se deberá utilizar un formulario digital titulado “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que ahora cuenta con un formato interactivo.

Finalmente, se han delegado facultades a la Dirección General de Aduanas para ajustar formalidades del procedimiento, asegurando un adecuado control aduanera y la correcta aplicación de prohibiciones establecidas.

FN/ML