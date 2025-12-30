Denuncian a madre por apropiarse de fondos de fiesta de egresados

Un hecho alarmante ha sacudido a los padres de la Escuela N°735 de Esquel, Chubut, donde una madre ha sido denunciada por supuestamente apropiarse del dinero recolectado para la fiesta de egresados de su hijo. La estafa salió a la luz apenas días antes del tan esperado evento.

La madre de uno de los estudiantes, Fabiana, reveló que se enteraron del problema a tan solo tres días de la celebración, cuando al comunicarse con el DJ del evento, este les informó que nunca había recibido el pago anticipado acordado. De inmediato, la alarma se encendió entre los padres.

Un Patrón Preocupante de Estafas Educativas

Este incidente no es aislado. Fabiana recordó otros casos recientes en el país, como el de una madre en Misiones que supuestamente malgastó 17 millones de pesos destinados para la fiesta de su hijo en un casino, y otro en Córdoba donde se reportó el robo de 11 millones.

Los Hechos Revelados

Según la denuncia, la femme encargada de la recaudación había afirmado haber pagado todos los servicios en julio. Sin embargo, la realidad era otra. Al contactar al DJ, supieron que había estado ausente de cualquier comunicación con ella desde junio.

Las Consecuencias del Engaño

El monto total recaudado para la fiesta ascendía a unos 15 millones de pesos, reunidos a través del esfuerzo de los estudiantes mediante diversas actividades. Al ser interpelada, la madre acusada negó haber gastado el dinero, pero no proporcionó detalles específicos sobre su paradero.

Justificaciones y Promesas de Devolución

A pesar de sus reclamos, la mujer afirmaba estar atravesando problemas familiares por la salud de su padre. Después de la denuncia, comenzó a devolver pequeñas sumas de dinero, aunque aún faltan recuperar entre 7 y 9 millones, lo que ha generado un clima de tensión y desconfianza entre los padres.

El Evento Sigue Adelante, Pero la Indignación Permanece

Finalmente, la fiesta de egresados se realizó gracias a la venta de entradas y una cantina organizada por los padres. Sin embargo, la ilusión de los estudiantes se desvaneció al saber que el remanente que esperaban compartir se había reducido a solo 80 mil pesos por persona, en lugar de los 400 mil que inicialmente se proyectaba.

La Comunicación Rota

En un giro más dramático, la madre acusada ha bloqueado a todos los padres en Whatsapp, aunque sigue siendo parte del grupo de comunicación del curso, lo que añade otra capa de tensión a esta delicada situación.