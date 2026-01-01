Cábala de Año Nuevo 2026: Cómo los peruanos usan lentejas para atraer abundancia

Cada víspera de Año Nuevo, millones de peruanos incorporan las lentejas en sus rituales, un gesto cargado de significado que promete prosperidad y éxito en el nuevo ciclo que se avecina.

Rituales con lentejas: tradición y esperanza

La llegada del Año Nuevo en Perú se viste de costumbres que entrelazan historia y expectativas. Las lentejas se posicionan como el elemento clave que alimenta la esperanza de un futuro abundante, simbolizando tanto la prosperidad económica como el bienestar familiar.

Durante la noche del 31 de diciembre, la tradición es clara: las lentejas no solo se sirven en la mesa, sino que también se llevan en bolsillos y dentro de recipientes, como parte de un ritual colectivo que anhela un inicio próspero.

El significado de las lentejas

La forma redonda de las lentejas recuerda a las monedas, y su capacidad de expansión al cocinarlas representa la multiplicación de la riqueza. Influencias de ceremonias antiguas hacen de este ritual una herencia valiosa, llevada a cabo por generaciones.

Rituales populares en la noche de Año Nuevo

Uno de los momentos más esperados es el de comer lentejas cocidas a la medianoche, un acto que simboliza la aspiración de que la comida y la prosperidad nunca falten. Familias se reúnen en torno a este banquete, confiando en que cada grano atraerá estabilidad económica por todo un año.

Amuletos de riqueza y abundancia

Entre los rituales más extendidos está el guardar granos de lentejas crudos en la billetera o en el bolsillo derecho, creyendo que esto asegurará que el dinero permanezca cerca, facilitando la llegada de oportunidades financieras. Muchos optan por renovar las lentejas cada 31 de diciembre.

Gestos simbólicos que atraen energía positiva

Además de los gestos de comida, algunos eligen lanzar lentejas al aire a la medianoche como símbolo de “lluvia de abundancia”. Recoger los granos del suelo para guardarlos como amuletos intensifica la intención de atraer riqueza.

Colocar lentejas dentro del zapato es otra cábala que sugiere «caminar sobre la abundancia», permitiendo que cada paso esté guiado por la fortuna.

Compartiendo prosperidad con los seres queridos

La generosidad también tiene su lugar durante estas celebraciones. Regalar bolsitas de lentejas a familiares y amigos es un gesto que simboliza el deseo de prosperidad compartida y bienestar, difundiendo la buena fortuna más allá del propio hogar.

La simbolización de un nuevo ciclo

Colocar lentejas en platos o frascos de vidrio en el centro de la mesa, a menudo combinadas con arroz o monedas, busca atraer la energía del dinero y mantener el flujo de abundancia durante todo el año. Este decorado se convierte en un recordatorio constante de la esperanza y la intención positiva frente a un nuevo ciclo.

Así, las lentejas se revelan como un símbolo poderoso de abundancia y prosperidad, consolidándose como una de las cábalas más queridas por los peruanos en la llegada del Año Nuevo.