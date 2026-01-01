Nuevos concursantes en ‘Los Traidores’: detective, escritor criminal y psicólogo

Una mezcla intrigante de personalidades, que incluyen desde un detective retirado hasta un escritor de thrillers, se preparan para entrar al castillo de "The Traitors" en su nueva temporada. La BBC ha confirmado una diversidad de concursantes que prometen un espectáculo lleno de estrategia y suspense.

Un Elenco Diverso Lleno de Sorpresas

Entre los 22 concursantes se encuentran profesionales como una asistente de tienda de dulces, un experto en ciberseguridad y un entrenador personal, todos divididos en los astutos “traidores” y los “leales”, cuyo objetivo será desenmascarar a los impostores.

Inicio del Espectáculo: Un Año Nuevo Emocionante

La nueva temporada, que comenzará el 1 de enero en BBC One y iPlayer, regresará con una serie de misiones en grupo, misteriosos “asesinatos” nocturnos y fracasos divertidos para identificar y desterrar a los traidores, mientras luchan por un impresionante premio de £120,000.

Un Giro Sorpresivo en la Temporada

Claudia Winkleman, la conductora, anticipa una temporada «brutal» con un nuevo giro que mantendrá a todos al borde de sus asientos.

Perfiles de los Concursantes

Entre los concursantes destaca Harriet Tyce, una autora de thrillers de 52 años y ex-abogada, quien confiesa que su experiencia escribiendo sobre muertes la hace ideal para esta competencia. “Estoy acostumbrada a crear maneras horribles de que las personas mueran en la página. Participar de manera activa en un juego de deducción es emocionante”, declaró.

Estrategias de Juego

Harriet planea mantener un perfil bajo sobre su carrera, optando por presentarse como madre y ama de casa para evitar sospechas. Por su parte, Amanda, una detective retirada de 57 años, también usa su experiencia para ayudar a cultivar su aptitud para la traición. “Ser un traidor requiere de astucia y habilidad para engañar”, afirmó.

Participación Psicológica

Por otro lado, Ellie, de 33 años y primera psicóloga en el programa, planea emplear su conocimiento psicológico para influir en las discusiones en la mesa redonda, buscando formación de lazos tempranos para asegurar su supervivencia en el juego. “Es vital hacer conexiones, ya que las votaciones son más que una simple sospecha”, explicó.

Una Temporada con Promesas de Intriga

Además de Harriet, Amanda y Ellie, otros concursantes, como un constructor expuesto, un jardinero profesional y un asistente en la tienda de dulces, aportarán al drama y la emoción. Con cada episodio, la tensión y la estrategia se intensificarán, prometiendo un espectáculo fascinante para los amantes del misterio y la intriga.