Antonio Grimau: «Mi profesión, mi salvación»

El aclamado actor argentino Antonio Grimau vuelve a deslumbrar al público con «Vamo´los pibes», una obra que promete emociones y reflexiones sobre la amistad y la vida.

Antonio Grimau, reconocido por su trayectoria en producciones como «Sandro de América» y «Trampa para un soñador», sigue siendo un pilar en el teatro argentino. Con su regreso a las tablas, comparte escenario con Osvaldo Laport, Osvaldo Santoro y Raúl Lavié en una obra que excita la curiosidad y despierta la nostalgia.

El regreso al escenario: Pasión y necesidad

Preguntado sobre su deseo de seguir haciendo teatro, Grimau comparte que para él es más que un trabajo: «Es una necesidad. El teatro es una tabla de salvación, un motor que me impulsa a vivir y a actuar». Esta afirmación refleja su compromiso con una vocación descubierta desde su adolescencia y resuena profundamente en «Vamo´los pibes», que invita a reflexionar sobre el tiempo y la vida.

El teatro versus lo audiovisual

Grimau no duda en afirmar que el teatro tiene un encanto único: «Es la madre de todas las disciplinas. La conexión con el público y la emoción en tiempo real son experiencias inigualables». Esta cercanía con la audiencia es lo que da vida a su arte, haciendo de cada función un evento especial.

La experiencia: Un camino lleno de lecciones

Al hablar de la experiencia en su carrera, el actor menciona que cada error y cada éxito han sido aprendizajes fundamentales. «Recorrer diferentes experiencias teatrales te mantiene vivo, siempre descubriendo algo nuevo en cada proyecto», explica. «Vamo´los pibes» es el último ejemplo de este viaje constante en el mundo del arte.

La amistad, un tema atemporal

Sobre la temática de la obra, Grimau señala: «La amistad no pasa de moda». La obra ilustra la conexión entre un grupo de amigos que, al enfrentar dificultades, redescubren su mundo. «Es una oda a valorar el tiempo y seguir soñando, sin importar la edad», reflexiona.

Un soñador en cada papel

El actor se define como un soñador, algo que considera esencial en su profesión: «La imaginación es crucial para un artista. Soñar puede no ser práctico en la vida diaria, pero es vital para el arte». Esta filosofía ha guiado su carrera y ha dado forma a personajes memorables.

Recuerdos de la pantalla

Grimau rememora su participación en «Caballos salvajes», un filme que lo marcó profundamente: «La famosa frase de Alterio me acompañó en muchos momentos. Esa película fue un hito en mi vida”. También reflexiona sobre su conexión con actores de renombre como Leonardo Sbaraglia, a quien apoyó en sus inicios, reconociendo su crecimiento como profesional.

Un tributo a la vida

Por último, el actor habla de su experiencia interpretando a Sandro en la serie que lleva su nombre, una oportunidad única que considera un homenaje a su ídolo: «Trabajar en esa serie fue un regalo. Todo en ese proyecto encajó a la perfección, desde el equipo hasta el elenco».

Con «Vamo´los pibes», Antonio Grimau reafirma su amor por el teatro y su conexión con el público, demostrando que la pasión y el compromiso nunca pasan de moda.