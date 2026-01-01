Criptomonedas: Cotizaciones del 31 de diciembre en Argentina

A medida que finaliza el año, los inversores en Argentina experimentan un ambiente de tranquilidad en el mercado de criptomonedas. Este miércoles, las principales divisas digitales mantienen una estabilidad notable.

Bitcoin: Precio Actual y Perspectivas

Precio en dólares: USD 87.594

Precio en pesos: $135.078.212,40

Cotización criptomonedas miércoles 31 de diciembre

Bitcoin se erige como la primera moneda digital descentralizada, facilitando transacciones directas entre usuarios sin intermediarios. Con una robusta infraestructura basada en blockchain, esta criptomoneda sigue siendo la más influyente en el ecosistema financiero actual.

Ethereum: Evolución y Cotización

Precio en dólares: USD 2.970,92

Precio en pesos: $4.537.460,00

Conocida no solo como moneda, Ethereum es una plataforma mundial de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su activo nativo, el Ether, se utiliza para realizar transacciones y ejecutar contratos inteligentes en su avanzada red.

Binance Coin: Beneficios y Uso en el Mercado

Precio en dólares: USD 862,50

Precio en pesos: $1.323.937,50

Binance Coin (BNB) es el token esencial del ecosistema Binance, uno de los exchanges más prominentes del mundo. Este token permite a los usuarios ahorrar en comisiones, participar en ventas de tokens y potenciar la operatividad de Binance Smart Chain.