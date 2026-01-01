Luis Juez: Llaryora ‘coloniza’ la Justicia en Córdoba y amenaza con destituir vocales del TSJ

El senador nacional Luis Juez lanza una contundente advertencia al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, acusando al gobierno provincial de Martín Llaryora de coartar la independencia judicial. Su objetivo: destituir a quienes considera cómplices del oficialismo.

Con su característico estilo directo y sin rodeos, Luis Juez no escatimó palabras durante una reciente entrevista, declarando que tomará acción para remover a magistrados a los que acusa de ser aliados del poder político. En diálogo con radio Continental Córdoba, disparó: «¡Los vamos a echar a la mierda! Prepárense, busquen los argumentos, persíganme, pero los voy a echar».

La Complicidad del Poder Judicial

El legislador resaltó lo que él percibe como una “complicidad” entre la justicia y el gobierno provincial. Según Juez, la administración de Llaryora ha llevado a cabo un “desembarco” en el Poder Judicial, haciendo hincapié en las recientes designaciones en la Procuración Penitenciaria, donde se han asignado salarios exorbitantes mientras afectan a los jubilados estatales.

La Crítica a la Justicia Actual

Adicionalmente, Juez denunció situaciones similares en la Fiscalía General y advirtió sobre el intento del gobernador de replicar estos esquemas en el Tribunal Superior. «Hoy tenemos la peor calidad de justicia que ha tenido Córdoba”, sentenció.

Defendiendo el Voto por el Presupuesto 2026

Consultado sobre su apoyo al Presupuesto Nacional 2026, que incluye recortes en partidas educativas, Juez defendió su decisión. Atribuyó las críticas a una “pésima comunicación” del gobierno y a maniobras políticas de la oposición. «El gobierno tiene un déficit comunicacional», manifestó.

La Realidad de la Educación en Argentina

El senador argumentó que «el 90% o 95%» del financiamiento educativo proviene de las provincias desde los años noventa, y que la ley de financiamiento universitario “no se toca”. Según informes, el presupuesto para educación y cultura para 2026 enfrenta una caída real del 1% respecto a 2025.

Apoyo a la Reorganización de la ANDIS

En una vuelta más a la entrevista, Juez mostró su respaldo al anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sugiriendo que su integración al Ministerio de Salud podría ser beneficiosa. Como padre de una hija con discapacidad, sostuvo que “la atención sanitaria es fundamental”.

Un Vigilante del Cambio

A pesar de su apoyo a la medida, Juez se comprometió a ser un “celoso defensor” de las necesidades del área y se reunirá con el ministro correspondiente para discutir la implementación. Afirmó que «hay cosas que no se van a tolerar» y recordó los escándalos de corrupción que marcaron a la ANDIS.