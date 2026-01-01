Reental completa su primera emisión de deuda inmobiliaria tokenizada

Reental marca un hito en la inversión inmobiliaria con la primera emisión tokenizada en España

La fintech Reental ha completado exitosamente una innovadora emisión de deuda inmobiliaria, abriendo un nuevo capítulo en la tokenización de inversiones en el país. Este avance podría cambiar la forma en que se realizan las inversiones inmobiliarias en España.

Reental: Pionera en la tokenización inmobiliaria en España

Reental, la innovadora plataforma financiera, ha hecho historia al llevar a cabo la primera emisión de obligaciones para la adquisición de un inmueble en España, conforme a la nueva Ley 6/2023, de 17 de marzo. Este hito abre un nuevo horizonte para el sector inmobiliario en el país.

Un nuevo marco regulatorio

La reciente regulación establece la necesidad de inscripciones tanto en el registro mercantil como en el registro oficial de la CNMV, donde se valida la figura de la Entidad Reguladora de Inversión Inmobiliaria (ERIR). Este avance marca un cambio estructural en la inversión inmobiliaria española.

Un esfuerzo meticuloso

La operación es el resultado de más de dos años de trabajo intensivo en la adaptación de productos, estructuras legales y procesos. Este esfuerzo ha permitido a Reental posicionarse como líder en innovación financiera dentro del marco legal.

Eric Sánchez, fundador y CEO de Reental, comentó: «Este logro demuestra que es posible e imprescindible innovar desde España. La tokenización ofrece ventajas significativas, pero necesita estar fundamentada en un marco regulatorio sólido».

Detalles de la emisión y su alcance

La emisión, valorada en 322.500 euros, permite a los inversores participar desde 100 euros, adquiriendo los tokens a través de la plataforma de Reental. Con un total de 3.225 tokens emitidos, los nuevos inversores pueden completar sus suscripciones de manera digital.

Este primer proyecto registrado bajo la nueva normativa corresponde a un inmueble residencial ubicado en Málaga, zona de alta demanda tanto para compra como alquiler. La inscripción formal en el Registro Mercantil se completó en julio de 2025, con el registro regulatorio finalizado en diciembre, estableciendo un estándar para futuras emisiones en España.

Un cambio significativo para el sector

Este logro no solo representa un avance para Reental, sino también un punto de inflexión en el sector inmobiliario y financiero. La tokenización inmobiliaria en España, bajo este nuevo marco regulador, ofrece:

Seguridad jurídica para inversores y emisores.

Menor fricción y barreras a la entrada.

Un mercado más accesible, transparente y eficiente.

Una base para que la tokenización se convierta en una práctica estándar en el sector financiero.

En los últimos cuatro años, Reental ha financiado casi 100 millones de dólares a nivel global y considera esta emisión como un crucial primer paso hacia una nueva fase de crecimiento en el mercado español, respaldada por la madurez del sector y la transparencia regulatoria.