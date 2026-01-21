Cachanosky critica a Milei citando a Ortega: ‘La claridad es la cortesía del filósofo’

Título: El Eco de Davos: Las Duras Críticas de Cachanosky al Discurso de Milei

Bajada: En el reciente Foro de Davos, el presidente argentino Javier Milei presentó un discurso polémico que no pasó desapercibido. El economista Roberto Cachanosky salió al cruce, señalando la falta de claridad y profundidad en su mensaje.

El economista Roberto Cachanosky cuestionó severamente el discurso del presidente argentino Javier Milei en el Foro de Davos, destacando una notable carencia de “claridad” en su discurso.

«La claridad es la cortesía del filósofo»

Según Cachanosky, Milei intentó deslumbrar a su audiencia adoptando un tono académico. “Parece que escribió un discurso a partir de un ‘ChatGPT’ que habla en complicado y cita a autores liberales, tratando de aparentar conocimiento”, expresó el analista económico. “El resultado fue una ensalada de ideas que carecía de la claridad que caracteriza a quienes realmente saben”, agregó, citando a Ortega y Gasset: “la claridad es la cortesía del filósofo”.

Crítica al contenido del mensaje

En otra de sus intervenciones en redes sociales, Cachanosky ironizó sobre la complejidad del mensaje de Milei: “Lo que propone es llevar a cabo una planificación dimensional estratégica basada en una política infusa, apoyándose en Mises, Marx, Rothbard y otros, tratando de explicar la productividad en términos muy técnicos”, agregó, evidentemente escéptico.

Milei en el escenario global

Durante su intervención en Davos, el presidente Milei no escatimó críticas al socialismo, afirmando que “suena bonito, pero su resultado suele ser desastrozo”. También advirtió que “Occidente está en peligro” y destacó la necesidad urgente de abordar la “degradación ética y moral” que, según él, surge al abrazar la nueva agenda socialista. En este contexto, enfatizó la importancia de promover las “ideales de libertad” como respuesta a los desafíos actuales.