Festival SOIJAr 2026: 450 jóvenes talentos y artistas consagrados se unen en un evento único

La ciudad de Chascomús se prepara para recibir una experiencia musical única, fusionando arte y naturaleza en el Festival SOIJAr 2026, reconocido por su compromiso con las orquestas infantiles y juveniles.

Una Fiesta Musical en el Corazón de la Naturaleza

Del 29 al 31 de enero, la Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles será el escenario de «El Festival» SOIJAr 2026. Este evento, organizado por la Fundación SOIJAr, resalta la importancia de la música como un medio de expresión y unión, haciéndolo en el mágico marco de la laguna de Chascomús.

Conciertos Gratuitos con Talento Joven

Con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Municipalidad de Chascomús, el festival ofrecerá tres conciertos gratuitos que reunirán a más de 450 jóvenes músicos de todo el país. La variedad de talento incluirá a reconocidos artistas como Nahuel Pennisi, Sandra Mihanovich y Marcela Morelo, quienes deleitarán al público con un repertorio diverso que abarca desde música folclórica argentina hasta homenajes a la icónica Mercedes Sosa.

Programación Estelar

Concierto de Apertura: «Semillas de nuestra tierra». La Orquesta Infantil Argentina, bajo la dirección de Valeria Atela, dará inicio a las presentaciones, con la participación especial de Nahuel Pennisi y Florencia Otero.

Ritmos de Latinoamérica: «Fiesta al atardecer». Esta actuación central será protagonizada por la Orquesta Filarmónica SOIJAr, dirigida por Guillermo Scarabino, y contará con la presencia del periodista Nelson Castro.

Sinfonía Folclórica: «Chascomús celebra a Mercedes Sosa». La Orquesta Juvenil Argentina, con el director invitado Popi Spatocco, ofrecerá un espectáculo que destaca el talento de artistas como Sandra Mihanovich y Patricia Sosa.

Un Espacio de Inclusión y Aprendizaje

Desde su creación en 2005, el Festival SOIJAr se ha posicionado como un importante punto de encuentro y desarrollo para jóvenes talentos de todo el país. Chascomús, hogar de la primera Orquesta-Escuela fundada por Valeria Atela, fue designada como Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles en 2016.

Este año, el evento agrupa a representantes de las 24 jurisdicciones argentinas, seleccionados entre más de 100 programas educativos, lo que garantiza una formación musical de excelencia y promueve la inclusión social y el trabajo colaborativo.

Chascomús: Un Destino Cultural por Excelencia

La colaboración con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires transforma a Chascomús en un atractivo turístico cultural. Durante esta semana, la música se entrelazará con el paisaje de la laguna y el patrimonio histórico, ofreciendo un ambiente propicio donde el arte y la naturaleza convergen para enriquecer las vivencias de residentes y visitantes.