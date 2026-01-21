Loyola: "La prospección transforma el futuro de Camarones"

El arranque de la prospección de merluza en Camarones marca una nueva era para este localidad costera, reactivando su puerto y generando oportunidades de empleo y desarrollo productivo.

En una decisiva reunión en Casa de Gobierno, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el resurgimiento de la pesca en las aguas provinciales de Camarones, luego de más de dos décadas de inactividad. Esta esperada prospección de merluza en la Zona III se percibe como un hito para el desarrollo de la comunidad costera.

Junto a Claudia Loyola, intendenta de Camarones, y Andrés Arbeletche, secretario de Pesca del Chubut, Torres destacó que esta medida no solo marcará un retorno a la actividad, sino que también servirá para revitalizar el puerto local, devolviendo a Camarones la importancia dentro de la economía provincial.

Impulso Económico Integral

El gobernador enfatizó que la prospección es más que un proceso técnico, simboliza el inicio de un cambio significativo para la localidad. Esta actividad pesquera implicará un impacto positivo en sectores relacionados, como la logística, la estiba y el mantenimiento de infraestructuras, ofreciendo así un empujón indispensable a la economía local.

“La pesca es una cadena productiva que genera empleo y oportunidades”, sostuvo Torres, quien también enfatizó la importancia de reintegrar a Camarones en el mapa de desarrollo productivo, elaborando más posibilidades para las familias que habitan la región.

Transformación para la Comunidad

La intendenta Loyola, por su parte, expresó su alegría por el acontecimiento al considerar que “marca un antes y un después para nuestro pueblo”. Resaltó la relevancia de esta decisión en el proceso de saldar una deuda histórica con la comunidad, añadiendo que Camarones es una localidad con un fuerte vínculo con la pesca.

“Hemos estado mirando al mar sin poder desarrollarnos completamente, pero hoy nos encontramos ante una oportunidad que cambiará esa realidad”, afirmó Loyola, destacando que este proceso se llevará a cabo con responsabilidad y un enfoque en el desarrollo sostenible.

La jefa comunal concluyó su intervención anunciando que “este es solo el primer paso de un camino que recién comienza”, subrayando la importancia de trabajar en conjunto para asegurar que la actividad pesquera crezca y tenga un impacto positivo en la vida de los habitantes de Camarones.