Los Tekis cierran enero en Mina Clavero: febrero promete un mes lleno de sorpresas.

El Anfiteatro Municipal de Mina Clavero se prepara para una noche inolvidable con la presentación de Los Tekis, fusionando folklore, rock y pop en una velada que promete alegría y baile.

Mina Clavero se establece como un destino cultural imprescindible en el verano cordobés. En esta ocasión, el Anfiteatro Municipal se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de la música, gracias a la esperada actuación de Los Tekis.

El 30 de enero, el emblemático grupo jujeño llevará su espectáculo a Traslasierra, ofreciendo un adelanto del Carnaval que combina la esencia del folklore con vibrantes toques de rock y pop. Esta experiencia festiva está diseñada tanto para turistas como para residentes, prometiendo una noche repleta de energía y diversión.

Una noche de color y música

Con una propuesta visual espectacular y la fuerza arrolladora de los instrumentos de viento, Los Tekis interpretarán sus grandes éxitos. La banda busca transmitir el espíritu de la celebración jujeña, ambientando el aire serrano con música, color y alegría. El show comenzará a las 20:00 y las entradas están disponibles a un precio general de 10,000 pesos y 11,000 pesos incluyendo costo de servicio, se pueden adquirir online o en la boletería del auditorio.

Agenda cultural en Mina Clavero

La presentación de Los Tekis se suma a una activa agenda cultural en Mina Clavero. Además del espectáculo, el Cine Milac Navira sigue proyectando los más recientes estrenos cinematográficos, ofreciendo una excelente alternativa para disfrutar en compañía de familiares y amigos durante toda la temporada.

Expectativas para febrero

El próximo mes de febrero no se queda atrás, pues promete un calendario repleto de eventos. Destaca la actuación de Los Nocheros el 14 de febrero, justo a tiempo para celebrar el Día de los Enamorados, con una noche dedicada a la música popular y el romanticismo.

Además, durante febrero continuarán los espectáculos musicales, actividades culturales y opciones recreativas que esperan atraer tanto a locales como a visitantes, consolidando a Mina Clavero como un punto cultural vibrante y diverso.