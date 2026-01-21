Vigiladores privados: nuevo sueldo inicial de $1.644.650

Los vigiladores privados de Córdoba recibirán un incremento en sus salarios durante el primer semestre de 2026, gracias a un acuerdo paritario recientemente homologado entre sindicatos y la cámara que representa a las empresas del sector.

El nuevo acuerdo establece un salario básico para un trabajador sin antigüedad de $1.644.650, que servirá como base de cálculo en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 422/05. A esta cifra, se le sumarán adicionales por antigüedad, presentismo y otros conceptos convencionales, beneficiando a aquellos con mayor trayectoria.

Aumentos Mensuales para Proteger el Poder Adquisitivo

Con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación, los salarios serán actualizados mensualmente entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. Este mecanismo busca mantener el poder adquisitivo de los vigiladores privados a lo largo de este período.

Próxima Reunión para Evaluar Nuevas Condiciones

Una cláusula incorporada al acuerdo prevé una nueva reunión a partir del 20 de mayo de 2026 en la sede de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigaciones (CAESI). Durante este encuentro se revisará la situación salarial y se comenzarán las discusiones sobre el esquema de haberes que aplicará desde julio de 2026.

Evaluaciones Periódicas para Mantener la Equidad

El acuerdo también incluye una cláusula de revisión que permitirá encuentros periódicos para analizar cambios significativos en la economía que puedan afectar el poder adquisitivo de los vigiladores desde el inicio del acuerdo.

La homologación del acuerdo es un paso crucial para su efectividad, ya que brinda respaldo legal y asegura que no haya retrasos en la liquidación de salarios. Desde el Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba (SUVICO), se destacó la importancia de mantener la negociación colectiva como herramienta esencial para asegurar estabilidad salarial en el sector.