Cachanosky: «Inflación y estancamiento, una combinación preocupante»

La situación económica del país es preocupante; un reconocido economista se pronuncia sobre el aumento de la inflación en un contexto de estancamiento.

Roberto Cachanosky, destacado economista argentino, alertó sobre un “proceso de incremento de la inflación acompañado de un estancamiento en la actividad económica” en un reciente análisis compartido en redes sociales.

Inflación: ¿Recesión en el aire?

En sus declaraciones, Cachanosky planteó la inquietante pregunta: “¿Está la economía argentina en recesión con inflación?”. Al abordar el tema, mencionó que desde junio del año pasado, la inflación ha mostrado una tendencia ascendente constante.

“La inflación comenzó en un 1,5% y casi se duplicó, alcanzando casi el 3% en enero”, destacó el economista, resaltando la preocupante tendencia de este indicador.

EMAE: Un termómetro del estancamiento

Cachanosky también se refirió al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), indicando que presenta un panorama desalentador: “La economía está completamente estancada y se muestra plana, sin señales de crecimiento”.

El impacto en el empleo

La situación laboral no es más alentadora. Según datos del Ministerio de Trabajo, el sector privado ha sufrido una notoria pérdida de puestos de trabajo. “Desde noviembre de 2023, el sector formal ha registrado la desaparición de 196 mil empleos”, advirtió.

Cierre de empresas alarmante

Además, Cachanosky informó que alrededor de 15 mil empresas han cerrado sus puertas desde noviembre del año pasado hasta agosto de este año. “No estamos ante un proceso de recuperación económica. La realidad es que estamos viviendo un aumento en la inflación y un estancamiento general en la actividad económica”, concluyó.