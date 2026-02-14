Con 80 libros en cuatro valijas, realizó su sueño: abrir un café literario

Desde su Venezuela natal hasta un café literario en San Telmo, la historia de Isabela Nouel es un tributo al poder transformador de los libros y a la valentía de la migración.

Isabela Nouel, una venezolana de 39 años, encontró en los libros su refugio y conexión con el mundo. Desde su infancia en Caracas, donde la literatura comenzó a cambiar su vida, hasta convertirse en la propietaria de un café literario en Buenos Aires, su historia es una celebración de la resiliencia y el amor por la lectura.

Un Comienzo en el Campo

A los seis años, Isabela se trasladó al campo con su familia, donde las bibliotecas se convirtieron en su santuario personal. Aunque estaba lejos de la ciudad, los libros la mantenían conectada con el mundo exterior. “La biblioteca familiar se transformó en un estímulo y compañía, un universo por explorar”, comparte Isabela.

La Decisión de Emigrar

Hace una década, decidió dejar atrás su hogar en Venezuela, cargando cuatro valijas con ochenta libros. Para ella, cada libro era una historia y un recuerdo, y su colección fue la base del café literario que fundó en La Paternal, luego trasladado a San Telmo.

El Camino hacia el Café Literario

La vida laboral de Isabela dio un giro inesperado. Después de convertir sus conocimientos en gerencia en un puesto en una empresa de tecnología, volvió a refugiarse en la literatura cuando se sentía vacía. Ante la escasez de libros en su Venezuela natal, decidió crear un club de intercambio de libros a través de Instagram, lo que le permitió adquirir nuevos textos al tiempo que ayudaba a otros.

Construyendo Ifigenia

Su sueño de abrir un café literario comenzó a tomar forma cuando se asoció con un cliente habitual de Lattente, donde trabajaba. Él creía en su visión y juntos establecieron Ifigenia, un lugar donde los libros se celebran a través del café.

Recuerdos de Venezuela

Isabela guarda no solo sus libros en Buenos Aires, sino también una parte de su cultura. “Estos libros deben ser leídos y valorados”, afirma al recordar el dolor de despedir a sus propios textos en Venezuela. Su amor por las letras se refleja en cada rincón de su café, donde se celebran eventos literarios y encuentros comunitarios.

Un Espacio de Comunidad en San Telmo

Ahora, en su nuevo local en San Telmo, Isabela brinda un ambiente cálido y acogedor. Aquí, los lectores pueden disfrutar de una buena conversación, deleitarse con un café y explorar una selección curada de libros. La mezcla de lo local y lo literario hace de Ifigenia un punto de encuentro único.

El Propósito de los Libros

Cuando se le pregunta qué significa un libro, Isabela responde sin dudar: “Un libro es un refugio. Es una puerta a otras realidades”. Esta frase encapsula su misión de crear un espacio donde todas las voces sean escuchadas y valoradas, un lugar donde cada libro tenga su historia y su lector.

El Futuro de Ifigenia y la Literatura

Isabela espera seguir expandiendo su empresa, siempre centrada en la comunidad y la literatura. A pesar de los desafíos, su viaje es una inspiración para todos aquellos que sueñan con un futuro más brillante, un futuro donde el refugio de un libro pueda transformar vidas.