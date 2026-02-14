usto antes de la cumbre de Múnich, ataques masivos de drones y misiles rusos dejan cinco muertos en Ucrania

En una escalada de violencia, las fuerzas rusas han llevado a cabo un ataque masivo que involucró una lluvia de drones y misiles, dejando una estela de destrucción en varias ciudades ucranianas.

En un periodo crítico entre el viernes por la noche y la mañana del sábado, las fuerzas rusas lanzaron al menos 112 drones, conocidos como kamikaze, incluidos los modelos Shahed y misiles Iskander-M. Según informes de la fuerza aérea ucraniana, un notable 91 de estos drones fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo, aunque 18 lograron impactar en 11 ubicaciones.

La situación es sombría: en Odesa, un ataque ha cobrado la vida de una mujer debido a un incendio residencial. En Zaporizhzhia, una persona falleció y tres resultaron heridas, mientras que en Sumy, una mujer de 44 años también perdió la vida, y otros tres sufrieron lesiones. En Kherson, dos personas murieron, una de ellas un hombre de 52 años, y cuatro más resultaron heridas. La información ha sido confirmada por agencias noticiosas y medios ucranianos.

En la región de Kyiv, un hombre y una mujer fueron hospitalizados tras sufrir heridas. Además, un ataque en el pueblo de Fesky, en la región de Kharkiv, dejó a un joven de 22 años con heridas graves, según reportaron los gobernadores regionales.

«El incendio fue rápidamente controlado por los equipos de rescate. Lamentablemente, una mujer perdió la vida en el ataque,» declaró Oleg Kiper, gobernador de la región sur de Ucrania, a través de su cuenta de Telegram.

Reacción ucraniana en medio del conflicto

En respuesta a los ataques, el gobernador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, reportó que un ataque con misiles por parte de Ucrania dejó a dos personas muertas y cinco heridas en esta ciudad fronteriza rusa. Además, el mismo día, un depósito de municiones de Rusia fue golpeado cerca de Novoekonomichne, en la zona ocupada de Donetsk, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Un telón de fondo internacional en medio del caos

Los ataques tienen lugar en una coyuntura clave en la que se está llevando a cabo la Conferencia de Seguridad en Munich. Allí, el canciller alemán Friedrich Merz y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, están discutiendo el envío de ayuda militar, además de hablar sobre un «plazo de junio» para un acuerdo de paz—una fecha mencionada por la administración Trump que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha aceptado públicamente.

Zelenskyy, quien está en Munich desde el viernes y ha mantenido reuniones con varios aliados, se espera que ofrezca un discurso durante la jornada del sábado. Cabe mencionar que este año, no se han invitado a funcionarios rusos al evento, continuando con la política de exclusión tras la invasión de 2022.

Por otro lado, se han confirmado conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y EE. UU. para el martes y miércoles en Ginebra, como anunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en un comunicado publicado por agencias de noticias rusas.