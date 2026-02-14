Ruta 71 en Los Alerces reabierta: ¡Circula con precaución!

A partir de este sábado, los viajeros pueden disfrutar nuevamente del recorrido entre Portada Norte y Bahía Rosales. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas áreas del Parque Nacional Los Alerces siguen restringidas.

Según el anuncio realizado por el Parque Nacional Los Alerces, desde el 14 de febrero el tramo de la Ruta Provincial 71, que conecta Portada Norte y Bahía Rosales, se encuentra habilitado para todos los vehículos. Esta reactivación fue posible tras la evaluación del Comando Unificado sobre las consecuencias del incendio forestal que afectó al área.

Aunque los vehículos pueden transitar, se recomienda circular con precaución, particularmente en zonas donde las huellas del incendio son visibles y se llevan a cabo tareas de revisión.

La notificación oficial se comunicó el viernes 13 de febrero y forma parte de un plan para restaurar la normalidad en las actividades del parque.

Áreas Afectadas Que Permanecen Cerradas

A pesar de la reapertura de la ruta, varios senderos en las zonas afectadas por el incendio siguen cerrados por precaución, incluyendo el popular sector de la Pasarela del Río Arrayanes, que permanecerá cerrado hasta que se finalicen las inspecciones de seguridad necesarias.

Por otro lado, los servicios turísticos en las zonas Centro y Sur están funcionando normalmente, lo que permite que los visitantes retomen actividades dentro del parque.

Navegación y Funciones Disponibles

La administración del parque ha habilitado todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen. Sin embargo, para el Río Arrayanes y el Río Rivadavia, solo se permite la navegación de embarcaciones sin motor.

Las sendas habilitadas en la Zona Centro abrirán al amanecer, y los detalles sobre su uso y registros serán gestionados en el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen.

En la Zona Norte, se mantienen abiertas las áreas de uso diurno Punta Mattos y Playa El Francés. Además, los campamentos habilitados incluyen Camping El Aura, Agreste Bahía Solís, Pilmaiquén, Organizado Lago Rivadavia y Puerto Cañero.

Contacto en Caso de Emergencias

Las autoridades han habilitado un contacto exclusivo para pobladores y prestadores en caso de emergencias. Asimismo, se puede comunicar con Protección Ciudadana al 0800-666-2447 para reportes de urgencia.

Finalmente, se pide a todos los visitantes que actúen con responsabilidad y prudencia al circular por el parque, en un contexto donde se continúa monitoreando las áreas afectadas por el fuego.