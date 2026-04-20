Cachanosky: ‘La carga del ajuste la soporta la gente, no la casta’

El economista Roberto Cachanosky señala que el costo del ajuste económico no recae en las élites, sino que ha sido transferido directamente al sector privado, afectando a la ciudadanía en su día a día.

Un Vistazo a los Datos Económicos

En un reciente análisis, Cachanosky desnudó la realidad de la inflación y los salarios en Argentina. Según datos del INDEC, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 280%, mientras que los salarios del sector privado formal solo crecieron un 267%.

“Esto significa que el poder adquisitivo de los trabajadores está cayendo”, subrayó el economista, enfatizando que tanto los salarios del sector público, que aumentaron 211%, como los del sector privado no han podido mantenerse a la par de la inflación.

Culpas y Consecuencias

Cachanosky también hizo hincapié en las declaraciones de algunos economistas que atribuyen la situación actual al legado del kirchnerismo. “Si bien el kirchnerismo dejó un gran problema, se prometió que la élite, o ‘la casta’, sería la que asumiría el costo del ajuste. Sin embargo, se evidencia que son los trabajadores del sector privado quienes lo han sufrido”, afirmó.

El Impacto en la Vida Diaria

El analista subrayó que no se puede ignorar el impacto específico sobre la clase media, que consume una gran cantidad de servicios cuyo costo ha aumentado considerablemente, tales como:

medicina prepaga, seguros, educación, alquileres y servicios básicos. “No podemos pasar por alto que los servicios que afectan más a la clase media son precisamente los que experimentaron los mayores aumentos”, explicó Cachanosky.

La Realidad del Ajuste

Para él, el mensaje es claro: “El ajuste no lo está pagando la casta, sino que se lo han transferido a la gente, al sector privado”. La angustia económica es palpable, y la problemática es más complicada de lo que algunos quieren admitir.