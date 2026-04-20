Docentes de Córdoba: UEPC acepta la cuarta propuesta salarial del Gobierno con cambios

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) ha dado un paso significativo al aceptar la cuarta propuesta salarial del Gobierno provincial. Esta decisión, tomada el lunes en asamblea, se produce en un clima de tensión interna, marcado por incidentes previos al encuentro.

Detalles del Acuerdo Salarial

La nueva propuesta incorpora modificaciones solicitadas por el gremio, garantizando el índice de precios acumulativo, tanto en ítems remunerativos como no remunerativos, para activos y jubilados entre mayo de 2026 y enero de 2027. También se actualizará la compensación provincial por la pérdida del Incentivo Docente para jubilados, aplicándose incrementos escalonados desde febrero hasta enero.

Devoluciones y Actualizaciones

El acuerdo incluye la devolución de uno de los días de paro descontados, mientras que la discusión sobre otro será abordada en futuras negociaciones. La validez del acuerdo se extenderá desde el 1° de febrero de 2026 hasta el 31 de enero de 2027, estableciendo aumentos mensuales que no dependen de la recaudación provincial. Además, se incluye una cláusula de revisión en octubre para evaluar la inflación.

Incrementos Salariares Específicos

Los aumentos salariales, que entran en vigor en abril, son los siguientes:

Maestra de grado: $224,500 (23.3%)

30 hs cátedra: $248,796 (18.8%)

Cargos directivos: $304,601 (15.9%)

Aumentos Retroactivos

Los aumentos retroactivos para febrero y marzo son:

Maestra de grado: $426,300

30 hs cátedra: $541,800 (con destopeo)

Cargos directivos: $506,300

Otras Medidas Incluidas

El acuerdo contempla la eliminación del tope del complemento remunerativo, la continuidad de la suspensión del ítem de Profesionalidad Docente, actualizaciones del FONID y mejoras en la jerarquización directiva, así como compensaciones para supervisores.

Reflexiones del Secretario General

Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, celebró el cierre del conflicto, enfatizando que este acuerdo permite que los educadores regresen a las aulas. «Era un conflicto salarial y este es el resultado de la lucha de los docentes de Córdoba», afirmó. Cristalli aseguró también que la tranquilidad y la continuidad de las clases están garantizadas para las familias.