Agentes federales arrestan a esposa de un miembro del ejército: ‘ICE se ha descontrolado’

Una impactante historia ha salido a la luz sobre la detención de Deisy Rivera Ortega, esposa de un sargento del Ejército estadounidense, que ha generado controversia y preocupación sobre las políticas de inmigración en el país.

José Serrano, Sargento Primero con 27 años de servicio militar, reveló que su esposa fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se encontraba en una cita en El Paso, Texas. Este suceso ha planteado serias preguntas sobre el trato a los familiares de los miembros del servicio militar en el contexto de las estrictas normativas migratorias.

Un Arresto Inesperado

En una entrevista con CBS News, Serrano explicó que su esposa, Deisy, originaria de El Salvador, fue detenido a pesar de haber recibido protecciones legales en 2019 que le impiden ser deportada. «No entiendo por qué sucedió esto, ella ha seguido todas las reglas desde el primer día», afirmó Serrano, visiblemente angustiado.

Un Futuro Incertidumbre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Rivera Ortega entró al país de manera ilegal y señala que existe la posibilidad de que sea deportada a otro país, como México. Sin embargo, Serrano enfatizó que su esposa no tiene ningún vínculo con México. «No conocemos a nadie allí», expresó.

Una Detención que Desafía las Promesas de Inmigración

Este incidente se suma a una serie de casos similares que contradicen las afirmaciones iniciales de la administración Trump, quien aseguraba que la campaña de deportaciones se centraría en criminales peligrosos. Sin embargo, cada vez más miembros de las familias de los militares se ven afectados, sin que se considere su servicio en defensa del país.

La Voz del Soldado

Serrano también subrayó que su esposa tenía un permiso de trabajo activo antes de su arresto, que ocurrió el 14 de abril. Además, se enfrenta a un futuro incierto y temía no poder visitarla en México debido a las restricciones que enfrentan los miembros del servicio militar. «Desde que sucedió esto, sólo estoy durmiendo dos horas por noche», comentó Serrano, quien ha lidiado con problemas de salud mental en el pasado debido a su servicio.

Casos Similares que Preocupan

Este arresto es parte de un patrón preocupante que incluye otros incidentes, como la detención de la esposa de un sargento en un base militar de Luisiana, quien fue arrestada justo antes de un despliegue. Esta dinámica ha levantado voces de protesta sobre el trato a los familiares de quienes sirven en las fuerzas armadas.

Un Llamado a la Acción

Los defensores de los derechos de los inmigrantes están alzando la voz en favor de una reforma que proteja a estas familias de situaciones tan angustiosas. La falta de respuesta inmediata de DHS e ICE respecto al caso de Rivera Ortega deja claro que es urgente abordar este fenómeno que afecta no solo a las familias, sino también a la integridad y bienestar de quienes defienden la nación.