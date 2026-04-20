Cortes Solidarios en el CIP: Más de 300 Personas Transformaron Su Look Sin Costo

La reciente jornada de "Cortes Solidarios" en el Centro de Información Pública se transformó en un verdadero espectáculo de comunidad, arte y cuidado personal. La propuesta gratuita, organizada por la Secretaría de Cultura, no solo brindó cortes de cabello, sino que también potenció el talento local y el encuentro familiar.

Este domingo, el Centro de Información Pública (CIP) fue el epicentro de la alegría y la solidaridad. Desde las 15:00 hasta las 21:00, más de 300 cortes de cabello gratuitos fueron realizados por 30 destacados peluqueros, entre ellos, Gonzalo Barrionuevo de la peluquería GB. Además, los asistentes disfrutaron de una variedad de stands con artesanías y diseños de artistas locales, lo que impulsó el apoyo a la economía de la zona.

El Impacto Social de la Iniciativa

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la respuesta entusiasta de la comunidad: “Ver el CIP lleno de familias que comparten y reciben un servicio de calidad nos llena de satisfacción”. Esta jornada no solo atendió necesidades estéticas, sino que también resaltó el compromiso solidario de los profesionales en tiempos difíciles.

Una Fiesta de Encuentro Cultural

Peralta enfatizó la importancia de integrar a artesanos y diseñadores locales: “Estas actividades no solo ofrecen cortes de cabello, sino que también crean un espacio de encuentro y colaboración entre los artistas y la comunidad”. Así, el evento se consolidó como una verdadera celebración de la identidad local.

Cierre Musical con Sabor Local

La jornada culminó con una vibrante actuación del artista Juan Monroy, quien dio ritmo al final de una tarde memorable llena de unidad y creatividad. La Secretaría de Cultura reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fomenten el bienestar comunitario a través del arte y la solidaridad.