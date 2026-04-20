Nuevo recurso ayuda a jóvenes a gestionar mejor su dinero

Descubre cómo el banco Galicia lanza "Finanzas a Mano", una innovadora herramienta gratuita diseñada para capacitar a jóvenes en el manejo responsable de su dinero en un mundo cada vez más digital.

Galicia ha presentado Finanzas a Mano, una plataforma gratuita destinada a capacitar a jóvenes que desean mejorar su relación con el dinero en un contexto de creciente acceso a productos bancarios y aumento de la morosidad.

Esta iniciativa educativa está dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años, buscando empoderarlos en la toma de decisiones financieras cotidianas.

El programa ofrece más de diez horas de contenido organizadas en módulos independientes, permitiendo que cada usuario avance a su propio ritmo y ajuste el aprendizaje a sus necesidades y horarios.

Con la certificación de la Universidad de Buenos Aires (UBA-CBC), el proyecto garantiza la calidad de una experiencia educativa diseñada para el entorno digital.

Temas relevantes y aplicables

Los contenidos abarcan diversas temáticas, incluyendo:

ciberseguridad

prevención de estafas digitales

uso responsable del crédito

Inteligencia Artificial al servicio del aprendizaje

Una de las herramientas más destacadas es un tutor pedagógico basado en inteligencia artificial que responde preguntas en tiempo real y acompaña el proceso de aprendizaje. Asimismo, introduce dinámicas de microlearning junto a contenidos breves y elementos lúdicos.

La necesidad de educación financiera

En un mundo donde las decisiones económicas se trasladan al ámbito digital, la capacidad de gestionar recursos se convierte en un desafío, especialmente para quienes recién comienzan a ingresar al sistema financiero.

En Argentina, aunque el acceso a productos financieros ha aumentado significativamente en los últimos años, este avance no siempre ha ido acompañado de herramientas que ayuden a interpretar riesgos o planificar gastos.

Según un estudio de Junior Achievement, 8 de cada 10 jóvenes consideran fundamental aprender a administrar su dinero.

La clave para un aprendizaje efectivo es el acompañamiento, y así lo ha remarcado la entidad. La plataforma ha sido diseñada para ser intuitiva, permitiendo realizar un seguimiento de aquellos que más lo requieren.

Inclusión social a través de la educación

Desde Galicia sostienen que la educación financiera juega un papel crucial en la inclusión social. Contar con información clara permite tomar decisiones más informadas y sostenibles.

“Creemos que tomar decisiones bien informadas sobre el dinero es vital para alcanzar la autonomía. Por eso, buscamos ofrecer herramientas prácticas a cada vez más jóvenes”, afirma Constanza Gorleri, Chief Sustainability Officer de Galicia.