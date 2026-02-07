Cachanosky: «Milei solo elige periodistas que le dan facilidades para atacar»

El reconocido economista Roberto Cachanosky lanza críticas hacia el presidente Javier Milei, acusándolo de seleccionar únicamente a los periodistas que favorecen su mensaje y eluden un verdadero debate.

En un reciente análisis, Cachanosky cuestionó la decisión del Gobierno de implementar la nueva «Oficina de Respuesta Oficial» destinada a rectificar informaciones erróneas. El economista argumentó que esta estrategia carece de autenticidad y transparencia.

Milei y la Selección de Periodistas

Según Cachanosky, el presidente elige entrevistadores que facilitan su discurso. «Le da reportajes a quienes le tiran centro para que patee al arco sin arquero», afirmó, sugiriendo que se evita el verdadero debate público.

Este comentario surgió tras un post en la red social X de la diputada Sabrina Ajmechet, donde se discutía la funcionalidad de esta nueva oficina. El economista sostiene que lo ideal sería que Milei tuviese el valor de ofrecer conferencias de prensa donde pudiera responder a todas las inquietudes sin filtros.

Paralelismos con el Kirchnerismo

Cachanosky no escatimó en críticas, al recordar la conexión con el pasado. Remarcó el lanzamiento de NODIO, una iniciativa del kirchnerismo en 2020 para abordar la desinformación y discursos de odio. «Hoy, se presenta la Oficina de Respuesta Oficial con un objetivo similar», afirmó.

El economista concluyó que, aunque existen diferencias, hay un esfuerzo por replicar estrategias previamente utilizadas, insinuando que la política de comunicación del actual gobierno podría ser más efectiva si se basa en la apertura y el diálogo genuino.