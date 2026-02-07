Riesgo País: Cotización del 6 de febrero de 2026

El Riesgo País de Argentina registró una disminución al finalizar el 6 de febrero de 2026, alentado por una recuperación en los bonos soberanos que mejora las perspectivas de los inversores.

El Riesgo País argentino cerró el pasado viernes en 512 puntos básicos, evidenciando una mejora respecto a los 516 puntos que se registraron al inicio de la jornada anterior. Este cambio fue impulsado por un leve repunte en el precio de los bonos soberanos en dólares, que evidenciaron un aumento promedio del 0,4%. Este giro positivo se dio en un contexto donde los índices bursátiles de Nueva York presentaron una recuperación, lo que generó un alivio para los activos emergentes, tras semanas de alta volatilidad.

Detalles de la Cotización del Riesgo País

Según datos de Rava Bursátil, el Riesgo País comenzó su jornada el 6 de febrero en 516 puntos, alcanzando un máximo de 520 y un mínimo de 511 antes de estabilizarse en 512 puntos al cierre del mercado. Este alivio de seis puntos refleja una ligera recuperación en la confianza de los inversores sobre la capacidad de pago de los títulos públicos argentinos, los cuales mostraron rendimiento positivo tanto en las versiones locales (Bonares) como en las internacionales (Globales).

Riesgo País en 512 puntos al cierre del 6 de febrero.

Análisis de la Evolución del Riesgo País en la Última Semana

En los últimos siete días, el índice medido por JP Morgan experimentó un comportamiento alcista, desbordando nuevamente el umbral de los 500 puntos. El miércoles 28 de enero, se encontraba en el nivel más bajo de la semana, con 484 puntos. Sin embargo, un contexto global de aversión al riesgo, acentuado por caídas en el sector tecnológico internacional, propició un repunte de 18 puntos (+3,72%) durante la siguiente semana.

El martes 3 de febrero fue un día particularmente complicado, conocido en los mercados como un «martes rojo», donde el Riesgo País saltó a 503 puntos tras caídas en los activos argentinos en Wall Street. Durante esta jornada, los bonos en dólares promediaron una pérdida del 0,6%, y el índice de JP Morgan alcanzó un pico intradía de 506 puntos. La tendencia negativa continuó el jueves, con el indicador subiendo a 516 puntos, acumulando siete días de caídas para el índice S&P Merval.

¿Qué es el Riesgo País?

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco JP Morgan a través del índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus). Este indicador mide la diferencia de tasas de interés entre los bonos emitidos por países emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son considerados como los más seguros del mundo.

El valor del Riesgo País se expresa en puntos básicos; cada 100 puntos equivalen a un 1% adicional en la tasa de interés. Por ejemplo, si un bono estadounidense rinde un 4% y uno argentino un 9%, el Riesgo País se sitúa en 500 puntos. Un nivel elevado de este indicador incrementa el costo del financiamiento, afectando tanto al sector público como al privado. Factores como el déficit fiscal, la estabilidad política y el crecimiento económico son determinantes en la percepción del riesgo por parte de los inversores internacionales.