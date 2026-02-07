Operativo en Resistencia: Secuestraron 72 motos por falta de casco

La Municipalidad de Resistencia ha intensificado sus acciones viales, logrando el secuestro de 72 motocicletas en un operativo conjunto con la Policía Caminera. Este esfuerzo busca hacer frente a las infracciones de tránsito y fomentar el uso responsable del casco.

El reciente operativo se llevó a cabo en la intersección de avenida Castelli y calle 20, reflejando el compromiso de las autoridades locales con la seguridad vial. Durante la jornada, se generaron 240 actas contravencionales como parte de una política continua destinada a reducir los accidentes de tráfico en la ciudad.

Normativas Esenciales para Motociclistas

Desde el municipio, se recuerda que es obligatorio portar casco bien ajustado, contar con una licencia de conducir vigente, seguro, cédula del vehículo, espejos retrovisores y un dominio visible. Las motos también deben tener un sistema de luces en estado funcional y un carenado completo, según las regulaciones de seguridad vial.

Estrategias de Control y Conciencia

Las autoridades subrayan que estos controles son parte de una estrategia amplia que incluye prevención, concientización y sanciones. Recientes chequeos en lugares clave como Pasaje Fabriciano Gómez y Ecuador, así como en la avenida Castelli, revelaron un aumento en el uso adecuado del casco: 574 motociclistas fueron encontrados cumpliendo con esta normativa. Sin embargo, también se registraron infracciones, con 12 acompañantes sin casco y 6 casos donde ninguno de los ocupantes estaba protegido.

Nuevas Tecnologías para el Control Vial

El municipio ha implementado operativos móviles con sistemas de grabación que permiten la vigilancia del respeto a los semáforos. Como resultado, siete conductores fueron sancionados por cruzar en rojo y cuatro motos fueron apartadas por falta de documentación y equipo de seguridad.

Controles Anteriores y Acciones Futuras

Estos procedimientos forman parte de una serie de inspecciones intensificadas durante las últimas semanas. En operativos previos, se habían secuestrado 13 motocicletas por circular sin casco. Durante el reciente fin de semana largo, también se realizaron pruebas de alcoholemia y verificación de documentación, con 19 detecciones de alcoholemia positiva en un total de 39 vehículos controlados.

El municipio enfatiza que estos operativos son vitales para generar conciencia sobre la seguridad vial. El uso del casco es esencial para minimizar lesiones y muertes en accidentes. Las autoridades han anunciado que los controles seguirán de manera rotativa en diversos puntos de Resistencia y que se aplicarán sanciones más severas en casos de reincidencia.