La investigación sobre los crímenes de Jeffrey Epstein ha cautivado la atención a nivel mundial, y no solo los medios tradicionales están inmersos en ello. La escritora estadounidense Ellie Leonard se ha convertido en una figura clave en este esfuerzo, uniendo fuerzas con ciudadanos de diversas partes del mundo.

Un Esfuerzo Colectivo por la Verdad

Ellie Leonard, motivada por su interés en la justicia social, ha estado revisando los millones de documentos relacionados con Epstein, los cuales están disponibles tras la reciente publicación de un nuevo lote por el Departamento de Justicia de EE. UU.

La Convocatoria de Leonard

«No puedo revisar las 3.5 millones de páginas yo sola», afirma Leonard, quien ha dedicado su tiempo a explorar las conexiones de Epstein con figuras destacadas, como Donald Trump, al comprobar sus propios postulados sobre justicia social.

Documentos Reveladores

La reciente entrega, que surgió el 30 de enero, abarca una vasta colección de 3 millones de páginas, 180,000 imágenes y 2,000 videos, destacando nombres conocidos como Richard Branson, Bill Gates y Elon Musk. Sin embargo, es crucial especificar que la inclusión en estos documentos no implica necesariamente conductas delictivas, ya que muchos mencionados han negado vínculos ilegales con Epstein.

Un Llamado a la Acción

Leonard dejó su trabajo en una escuela a finales de 2025 para dedicarse por completo a esta investigación. Consciente de la magnitud de la tarea, rápidamente apeló a la comunidad en línea para apoyarla. Actualmente, cuenta con más de 1,000 colaboradores de diversas nacionalidades, todos ellos entusiasmados por contribuir a desentrañar estos oscuros acontecimientos.

Un Nuevo Enfoque en la Investigación

Con un trasfondo en la simplificación de políticas complejas, Leonard busca ofrecer un enfoque diferente al manejo de documentos, sugiriendo a su equipo evitar el foco en los momentos más populares y buscar información en secciones menos exploradas. «Al trabajar de esta manera, cada quien aporta sus habilidades en distintos archivos, lo que optimiza nuestro esfuerzo», explica.

Revelaciones Importantes

Leonard sostiene que detalles aparentemente insignificantes pueden validar las historias de las sobrevivientes. Se refiere a pequeños correos electrónicos y partes del documento que ayudan a corroborar los testimonios de quienes han buscado justicia por décadas.

Un Llamado Urgente a la Justicia

La misión de Leonard es clara. Ella desea que cada una de las sobrevivientes obtenga el cierre que merecen. «El objetivo de mi trabajo es crear un cambio real en el mundo y asegurar que mis hijos vivan en un ambiente más seguro», asegura con convicción.