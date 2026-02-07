Récord histórico: Argentina brilla en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ha dejado huella gracias a la fusión de tradición y modernidad en un evento histórico para la delegación argentina, la más numerosa en dos décadas.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se llevó a cabo en el majestuoso Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán, donde el arte y la música se entrelazaron en un espectáculo deslumbrante que rindió homenaje a la rica cultura italiana. Con la participación de dos sedes, este evento se perfila como una cita imprescindible en el calendario olímpico.

Un hito significativo de la noche fue el encendido simultáneo de los pebeteros, uno en Milán y otro en Cortina d’Ampezzo, marcando así una inédita unión entre las dos ciudades que comparten la organización de estos Juegos. Este gesto simboliza la colaboración y el espíritu compartido que caracteriza el evento.

Un Espectáculo Musical Cautivador

La ceremonia estuvo marcada por impresionantes actuaciones musicales, destacándose la presencia de Mariah Carey, quien ofreció un performance memorable. También se escucharon las emotivas voces de Laura Pausini y Andrea Bocelli, que deleitaron a un estadio lleno y a millones de televidentes alrededor del mundo.

El tributo a la cultura italiana fue otro de los aspectos destacados, con actuaciones de futbolistas interpretando a íconos de la ópera como Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini, entre otros, elevando el espíritu de la tradición musical del país.

El desfile de moda también tuvo su espacio, con exhibiciones de creaciones de Giorgio Armani y otros diseñadores, mostrando el talento y la creatividad del diseño italiano.

La danza también fue parte crucial del evento, con la participación de bailarines provenientes de la Accademia del Teatro alla Scala. Un segmento con la actriz Matilda De Angelis cautivó al público, combinando narrativa, escenografía y tecnología de forma espectacular.

Una Delegación Argentina Histórica

Para Argentina, Milano-Cortina 2026 es un evento significativo, con una delegación de ocho atletas, la cifra más alta en veinte años. La delegación representa un equilibrio entre experiencia y juventud, con la luger Verónica Ravenna participando por tercera vez en los Juegos, y una nueva generación lista para hacer su marca en el deporte.

Los Abanderados de la Albiceleste

Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra fueron los abanderados que llevaron con orgullo la bandera argentina durante el desfile de apertura, en un momento cargado de emoción y compañerismo.

La selección de atletas incluye:

Esquí Alpino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué y Tiziano Gravier.

Esquí de Fondo: Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma.

Luge: Verónica Ravenna.

Con el fuego olímpico ya encendido, estos Juegos prometen ofrecer un espectáculo lleno de emoción, no solo por las competencias, sino también celebrando la rica tradición invernal y el espíritu de unidad que caracteriza a los Juegos Olímpicos.