Nuevas Mejores del Fire TV Stick de Amazon: Todo lo que Debes Saber

¡La Nueva Función que Revoluciona el Fire TV Stick de Amazon!

La reconocida empresa Amazon ha lanzado una innovadora herramienta en sus últimos modelos de Fire TV Stick, diseñada para mejorar notablemente la claridad de los diálogos en series y películas. ¡Descubre cómo esta función transforma tu experiencia de entretenimiento en casa!

¿Qué es Dialogue Boost?

Dialogue Boost es una inédita función que optimiza el sonido de las voces, garantizando que se escuchen con claridad, incluso en escenas con intensos efectos sonoros y música envolvente. Esta solución se ofrece sin tener que aumentar el volumen general del dispositivo, ni requiere el uso de altavoces externos o barras de sonido.

Beneficios de Dialogue Boost

Este ajuste de audio se activa fácilmente dentro del menú del Fire TV Stick, y permite personalizar la experiencia de sonido según tus preferencias y el tipo de contenido que estés disfrutando. La herramienta actúa específicamente en el rango de frecuencias donde se emite la voz humana, mejorando notablemente la inteligibilidad sin distorsionar otros componentes del sonido.

Cómo Activar Dialogue Boost

Activar esta práctica función es sencillo. Solo debes seguir estos pasos en el menú principal del Fire TV Stick:

Ajustes

Pantalla y sonido

Audio

Dialogue Boost

Una vez dentro, podrás seleccionar diferentes niveles de refuerzo: Bajo, Medio, Alto, Enhanced o Heightened, lo que te permitirá personalizar tu experiencia según cada serie o película.

Procesamiento en Tiempo Real

Una característica destacada de Dialogue Boost es su procesamiento en tiempo real. Utilizando modelos de aprendizaje automático, la función identifica diálogos y minimiza el impacto del sonido de fondo, permitiendo que te sumerjas en la trama sin distracciones.

Modelos Compatibles

Esta función ha sido implementada en dispositivos como el Fire TV Stick 4K de segunda generación y el Fire TV Stick 4K Max, entre otros modelos lanzados posteriormente. Con Dialogue Boost, Amazon busca revolucionar la forma en que los usuarios disfrutan de su contenido favorito, facilitando una experiencia de visualización sin interrupciones.