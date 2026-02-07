El Año se Dividirá en Cuatro Tramos

El presidente de EE. UU. Donald Trump ha tomado una decisión polémica que podría cambiar el panorama de la carne en su país, aumentando la cuota de importación de carne argentina de 20,000 a 100,000 toneladas. Esta medida, anunciada a un día de suscribir un pacto comercial, está generando tanto expectativas como resistencia.

Aumento de la Cuota de Importación: Detalles Clave

El decreto emitido por Trump establece un incremento de 80,000 toneladas para el presente año, con el objetivo declarado de «garantizar el suministro de carne picada a precios accesibles para los consumidores estadounidenses». Esta iniciativa se divide en cuatro etapas, comenzando con un primer lote de 20,000 toneladas que estará disponible desde el 13 de febrero hasta el 31 de marzo.

Impacto en la Industria Argentina

Este acuerdo representa una inyección de aproximadamente 800 millones de dólares en las exportaciones argentinas de carne vacuna. La Cancillería argentina ha celebrado este aumento como un logro comercial significativo, en un contexto donde el país busca aumentar sus ingresos por exportaciones.

Justificaciones de Trump y Consecuencias Ambientales

En su decreto, Trump explica que la decisión se basa en una sequía severa en varios estados productores de carne como Texas y Oklahoma, lo que ha encarecido el precio de la carne en el mercado estadounidense. Los precios alcanzaron un pico histórico de 6.9 dólares por libra de carne picada en diciembre, impulsando esta medida como una solución para controlar la inflación alimentaria.

Resistencia de los Productores Estadounidenses

Sin embargo, la medida enfrenta una fuerte oposición de los ganaderos estadounidenses. Bill Bullard, presidente de Ganaderos Unidos de América, ha calificado el acuerdo como una «bofetada» para la industria rural, señalando que limitará sus ingresos al deprimir los precios locales de la carne.

Preocupación por el Futuro

Los productores expresan su preocupación de que, a pesar de las intenciones de controlar los precios al consumidor, esta medida podría perjudicarlos a largo plazo. “Nuestra industria está en crisis y necesita protección contra las importaciones que afectan los precios”, agregó un ganadero de Ohio, resaltando el impacto negativo que podría acarrear el acuerdo para la autosuficiencia de la produção.

Una Decisión Controvertida en Año Electoral

En medio de un clima electoral tenso y un aumento de la preocupación por la inflación entre los votantes, la decisión de Trump se suma a su estrategia para abordar uno de los temas más apremiantes para los consumidores. Sin embargo, la resistencia de los ganaderos podría convertirse en un desafío a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre.