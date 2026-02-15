Caen los preservativos en Argentina: aumentan las infecciones de transmisión sexual

La reciente celebración del Día Mundial del Preservativo en Argentina trae consigo una preocupación creciente: la disminución en su uso está impactando negativamente la salud pública, generando un aumento en las enfermedades de transmisión sexual.

El 13 de febrero se conmemoró una nueva edición del Día Mundial del Preservativo, pero el panorama en Argentina no es alentador. La distribución de este método de prevención ha sufrido una caída significativa, en gran parte debido a los recortes presupuestarios. Esta tendencia no es aislada; a nivel global, el uso de preservativos también está disminuyendo.

Las Consecuencias del Descenso en el Uso de Preservativos

El descenso en la utilización del preservativo, reconocido como el método más eficaz para prevenir enfermedades de transmisión sexual (ETS), trae consigo consecuencias alarmantes. Datos del Boletín Epidemiológico Nacional indican que, por ejemplo, la sífilis experimentó un aumento del 71% en 2025 en comparación con los cinco años anteriores. Este incremento subraya una preocupante tendencia que requiere atención inmediata.

Resistencia Cultural y Percepción del Riesgo

La ginecóloga y sexóloga Silvina Valente, al frente del Programa de Salud Sexual y Sexología del Hospital de Clínicas de la UBA, señala que, más que la falta de información, el problema radica en una resistencia cultural a adoptar el uso del preservativo como una práctica habitual.

La psicóloga y sexóloga Analía Urretavizcaya añade que muchas ETS son altamente transmisibles, incluso con una única exposición. La percepción errónea de que el riesgo disminuye en relaciones estables contribuye a esta problemática. Además, el preservativo sigue siendo asociado con desconfianza y mitos sobre la pérdida de placer, lo que disuade su uso.

Mitos y Realidades

Sin embargo, los especialistas enfatizan que estas creencias carecen de fundamento clínico. Según las autoridades sanitarias, el uso correcto del preservativo no altera de manera significativa la experiencia sexual. María Laura Martínez, ginecóloga en DIM Centros de Salud, resalta que, aunque existen diversos métodos anticonceptivos eficaces, solo el preservativo protege contra infecciones. Por esta razón, es crucial promover el concepto de «doble protección»: combinar métodos anticonceptivos con el uso de preservativos.

Opciones que Empoderan a las Mujeres

Martínez también pone en relieve el condón femenino, un método poco conocido que proporciona autonomía a las mujeres, permitiéndoles tomar decisiones sobre su salud sexual sin depender de su pareja masculina. Este tipo de condón, que se coloca dentro de la vagina, no solo previene embarazos no deseados, sino que también protege contra ETS, al cubrir parte de la vulva.

Una Realidad Global Desafiante

A nivel global, la situación es igualmente preocupante. El Global AIDS Update 2025 de Onusida revela que la compra internacional de preservativos cayó casi un 30% entre 2016 y 2022. En Argentina, la situación es alarmante: en 2024, la distribución oficial de preservativos disminuyó en un 64%, y en muchas ocasiones, los suministros no llegaron a tiempo.

Datos de centros de salud comunitarios muestran que el uso de preservativos está en declive en todas las edades, con la juventud siendo la más afectada: por ejemplo, entre adolescentes de 14 a 19 años, se registró una caída del 17% en su uso.

El Aviso de los Expertos

Gerardo Laube, médico del Hospital Muñiz y docente en la Facultad de Medicina, advierte que las relaciones sin protección afectan negativamente el control de epidemias de ETS. Además, advierte sobre la expansión de la profilaxis previa a la exposición (PrEP) para el VIH, que ha generado una «falsa sensación de seguridad» que puede debilitar la adopción de métodos de barrera.

La Sífilis: Una Amenaza Reemergente

Con un aumento del 71% en 2025, la sífilis se ha reinstalado como un desafío de salud pública. Esta infección, provocada por la bacteria Treponema pallidum, a menudo se presenta con síntomas leves o incluso sin síntomas, lo que dificulta su detección y propaga su circulación. A pesar de ser curable con un antibiótico, un diagnóstico tardío puede llevar a complicaciones graves.

Los profesionales de la salud subrayan la necesidad de implementar medidas preventivas, como el uso de preservativos en todas las prácticas sexuales y pruebas anuales para quienes son sexualmente activos. En un contexto donde la salud pública está en juego, es crucial que los preservativos sean considerados una responsabilidad pública y no un lujo personal.