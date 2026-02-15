El alto costo de dejar una vivienda vacía: más de $270,000 al mes

Una mirada profunda a la complicada dinámica del mercado de alquiler en Argentina, donde miles de familias enfrentan serias dificultades para encontrar un hogar accesible y seguro.

El mercado de alquiler en Argentina atraviesa una crisis severa, donde inquilinos y propietarios viven realidades opuestas. Un informe de Hábitat para la Humanidad Argentina destaca que, mientras miles de familias buscan opciones asequibles, cerca de 200,000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires permanecen deshabitadas.

Desafíos para los Inquilinos

Los jóvenes enfrentan obstáculos económicos significativos que dificultan su independencia. Según datos de Tejido Urbano, cuatro de cada diez jóvenes no logran abandonar el hogar familiar. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha llevado al aumento de hoteles e inquilinatos, donde se experimentan condiciones de informalidad extrema y riesgos habitacionales.

Retos para los Propietarios

A pesar de la oferta existente, muchos propietarios no pueden poner sus viviendas en el mercado. Factores como sucesiones sin resolver, propiedades en construcción o departamentos con problemas de habitabilidad limitan la disponibilidad de propiedades. El costo de mantener viviendas vacías en Buenos Aires oscila entre $250,000 y $270,000 mensuales en expensas, lo que complica aún más la situación.

Desigualdad en la Propiedad Inmobiliaria

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que el 10% de los propietarios en Buenos Aires concentran el 33% del total de propiedades, destacando una marcada desigualdad en la tenencia de inmuebles. Entre 2010 y 2022, la población de la ciudad aumentó solo un 8%, mientras que el stock de viviendas creció entre un 13% y un 15%. Esto genera una burbuja en la oferta de vivienda frente a una demanda estancada.

Aumento de la Inquilinización

El fenómeno de «inquilinización» se intensifica, con el porcentaje de familias propietarias disminuyendo del 73% al 65% en el mismo periodo mencionado. ACIJ señala que la proporción de inquilinos pasó del 23.9% al 38.9%. Las familias enfrentan mayores dificultades para destinar sus ingresos al alquiler, con proyecciones que indican que en 2025, el 57% de los hogares podrían destinar más de la mitad de sus ingresos al alquiler.

Condiciones Críticas de Alquiler

En las modalidades de alquiler de habitaciones en pensiones y hoteles familiares, el 96% de los inquilinos experimenta aumentos arbitrarios en sus alquileres. Las condiciones de hacinamiento y la falta de contratos formales agravan la precariedad. Este escenario también es alarmante para los jubilados, quienes destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler.

Desequilibrio en el Mercado de Alquileres

El estudio destaca que las partes involucradas en el mercado de alquileres poseen intereses significativamente dispares. Mientras que los propietarios buscan maximizar sus ganancias, los inquilinos luchan por cubrir sus necesidades básicas. La falta de regulaciones en el mercado permite que los propietarios impongan condiciones desfavorables a los inquilinos.