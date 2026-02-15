Un Destino Único: Aventura, Estrellas y el Misterio de un Hotel de Lujo en Ruinas

Descubre el sorprendente Planetario de Sierra de la Ventana, una experiencia única en la provincia de Buenos Aires que fusiona ciencia, naturaleza y aventura.

Bienvenida Astronómica al Planetario

Un ingenioso video de Inteligencia Artificial da la bienvenida al Centro de Interpretación Astronómica de Sierra de la Ventana (CIASIVE), el primer planetario de su tipo en la provincia de Buenos Aires. Dirigido por Javier Gómez, este innovador espacio permite a los visitantes aventurarse en los misterios del cosmos.

Un Recorrido Impactante

La visita comienza con dos paneles táctiles que ilustran la eclíptica de alineación planetaria, llevando a los participantes en un viaje a la Luna y más allá. Las impresionantes pantallas ofrecen fragmentos del satélite y una inmersión profunda en las estrellas y galaxias.

Experiencia Interactiva

Dos áreas destacan: la de meteoritos, donde se pueden observar piedras que irradian increíbles colores bajo luz ultravioleta; y un espectáculo final que recorre la vida en la Tierra hace 66 millones de años, conectando la era de los dinosaurios con las aves actuales. Los visitantes deben estar listos para experimentar efectos sensoriales como lluvia y humo volcánico.

La Magia de la Naturaleza

Al día siguiente, una excursión guiada por el paisajista Javier explora la belleza de la región. Se recorren los faldeos del cordón Pillahuinco y el valle del Ventania, donde la vegetación resplandece tras la lluvia reciente. A bordo de una Land Rover Defender, los visitantes cruzan ríos y se acercan a la orilla del río Sauce Grande, hogar de una vibrante vida silvestre.

Descubriendo Detalles Inesperados

Una detención en el río revela la presencia de ninfas, pequeños insectos que son el manjar de las truchas que saltan del agua. Este sutil ecosistema, compuesto de piedras e insectos, cobra vida en esta experiencia única.

Un Nuevo Destino Turístico

Inaugurado en octubre de 2023, el Planetario se suma a las maravillas de Sierra de la Ventana, un área conocida por su belleza escénica. Con un enfoque en la relajación y la naturaleza, la comarca alberga otras localidades pintorescas y un gran parque provincial.

La Evolución del Alojamiento

El hotel Days Inn ha reabierto sus puertas, ofreciendo modernas amenidades en un entorno idílico. Las familias y grupos de amigos disfrutan de las instalaciones que incluyen piscinas y actividades al aire libre.

Gastronomía y Aventura

Para un almuerzo especial, el glamping Puente Blanco ofrece una experiencia única de alojamiento con un enfoque en la naturaleza. Con domos privados y un restaurante que sirve deliciosas comidas al estilo bodegón, es el lugar perfecto para relajarse tras un día lleno de aventuras.

Exploraciones Únicas en Saldungaray

A solo 8 km de Sierra de la Ventana, el histórico pueblo de Saldungaray ofrece visitas a la impresionante bodega local y al Centro de Interpretación Salamone. Aprender sobre la obra de este arquitecto del siglo XX es una parada imperdible.

Las Estrellas como Cierre Perfecto

El recorrido culmina en una noche de observación estelar en el complejo Los Alerces Resort & Spa, donde telescopios permiten admirar la Luna y constelaciones, haciendo de esta experiencia un final perfecto.

Rumbo a Casa

La combinación de actividades al aire libre, gastronomía y ciencia asegura que Sierra de la Ventana se convierta en un destino inolvidable. Con mucho por explorar, la invitación es a regresar y seguir descubriendo este encantador rincón de la provincia de Buenos Aires.