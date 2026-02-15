Sabores Generosos: La Cocina de un Joven Chef Europeo a Precios Asequibles

¡Descubre el rincón oculto que está robando corazones en Martínez! Brodo Cantina no es solo un restaurante; es un nuevo hogar para el buen comer, donde cada plato cuenta una historia.

En el corazón de Martínez, un pasaje poco transitado esconde un tesoro culinario: Brodo Cantina, un bodegón que ha comenzado a tejer su fama local entre los vecinos. A simple vista, el lugar parece modesto, pero al cruzar sus puertas, uno se sumerge en una experiencia gastronómica auténtica y acogedora.

Una Familia Dedicada al Sabor

La esencia de Brodo Cantina radica en su equipo familiar. Compuesta por Carolina, Lucas y sus seres queridos, la cocina está liderada por el joven chef Lucas Freidman, quien cuenta con experiencia en Europa y en algunos de los mejores restaurantes del país. Su pasión por la cocina porteña se refleja en cada plato.

Platos Irresistibles en el Menú

La carta del restaurante es un festín para los amantes de la buena comida. Milanesas del tamaño de una mesa para compartir, un osobuco tierno que se deshace al tocarlo y buñuelos dorados y crujientes son solo algunos de los clásicos que seducen a los comensales. Las proporciones generosas y los precios accesibles añaden un atractivo extra.

Ambiente Acogedor y Familiar

Brodo Cantina se encuentra en un tranquilo pasaje, donde la atmósfera es relajada y familiar. La decoración sencilla, con mesas de madera y luces cálidas, crea un espacio perfecto para disfrutar de una comida en buena compañía. Carolina, con su calidez y atención al detalle, hace que cada visita se sienta como en casa.

¿Qué Encontrarás en el Menú?

Lucas ha diseñado un menú que rinde homenaje a la comida de olla, ideal para compartir. Empanadas de carne fritas, buñuelos perfectos y un osobuco braseado que merece ser probado son algunas de las delicias que conquistan a los comensales. Además, la oferta incluye versiones de milanesa tanto individuales como para compartir, acompañadas de papas rústicas que son un verdadero manjar.

Postres que Enamoran

Y para cerrar la experiencia, Brodo ofrece postres como flan, tiramisú y chocolate tres texturas, que complementan perfectamente cualquier comida. Pronto, el menú de postres se ampliará con deliciosas pastas rellenas caseras que prometerán ser un nuevo éxito.

Una Experiencia que no Debes Perderte

El bullicio del boca a boca ha permitido que Brodo Cantina se llene rápidamente los fines de semana. Es un lugar donde la tradición culinaria se fusiona con un servicio cálido y acogedor, brindando a cada mesa un toque personal, como si cada cliente fuese parte de la familia que ha hecho posible este sueño oculto.

Brodo Cantina. Pasaje Murillo 2481, Martínez. Abierto de martes a sábados de 20 a 23:30 y domingos de 12 a 15:30 hs. Síguelos en Instagram: @cantinabrodo.