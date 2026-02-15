Cómo ver el Cosquín Rock 2026 este domingo: opciones en streaming y TV

El emblemático festival de música argentina, Cosquín Rock, celebra su segunda jornada este domingo 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, prometiendo una experiencia inolvidable con un lineup espectacular y opciones de transmisión en vivo.

El **Cosquín Rock 2026** se llena de energía este domingo con una cartelera de artistas nacionales e internacionales. Los fanáticos podrán disfrutar de todas las presentaciones en tiempo real a través de plataformas digitales y señales de televisión, adaptándose a los gustos de cada espectador.

Disfruta del Festival en Vivo desde Tu Pantalla

La plataforma **Disney+** ofrece la transmisión en vivo de todos los conciertos del festival a partir de las 14:30. Los usuarios podrán explorar diferentes cámaras para elegir su espectáculo preferido entre los escenarios Norte, Sur y Montaña. Además, el contenido estará disponible en su catálogo hasta el lunes 16 de febrero, permitiendo revivir los momentos más destacados del evento.

Cosquín Rock



Un Lineup Imperdible

Escenario Norte: Estrellas Locales

La jornada del escenario Norte comienza con **Sofi Mora** a las 14:30, seguida por **Blair** y **Gauchito Club**. La espera culmina con presentaciones estelares como **Fito Páez** a las 19:10 y **Caras Extrañas** a las 00:20.

Escenario Sur: Rock Nacional en su Esplendor

El **escenario Sur** resuena con rock nacional, iniciando con **Ainda** a las 14:20 y cerrando con **Guasones** a las 23:10. En medio, destaca **Trueno**, un ícono de la música urbana.

Escenario Montaña: Una Mezcla de Géneros

En la propuesta del **escenario Montaña**, **Renzo Leali** inicia a las 14:30, seguido por **Los Pericos** y culminando la noche con **Las Pastillas del Abuelo** a las 22:20 y **Franky Wah** a las 02:00.

Escenario Paraguay: Sonidos Diversos

El **escenario Paraguay** aportará frescura con artistas como **Wanda Jael** y el internacional **Devendra Banhart**, asegurando una experiencia variada para todos los gustos.

Televisivamente, **Star Channel** transmitirá los espectáculos en el escenario Montaña. Además, Disney+ contará con la cobertura de un equipo de conductores como **Bebe Contepomi**, **Ayelén Velázquez** y **Anto Punzino**, quienes traerán entrevistas exclusivas y análisis en tiempo real.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.