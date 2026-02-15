Cooper defiende la prohibición de Palestine Action a pesar de fallo judicial – Política del Reino Unido en vivo

La ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, reafirmó su postura sobre la proscripción de Palestine Action, a pesar de que una reciente sentencia judicial la declaró ilegal y desproporcionada.

En un giro significativo, el Tribunal Superior del Reino Unido determinó que la prohibición impuesta a *Palestine Action* bajo legislaciones antiterroristas era inapropiada, argumentando que sus actividades no alcanzaban el nivel de terrorismo definido legalmente.

Cooper Explica su Decisión

Cooper, en declaraciones a Sky News, defendió su decisión argumentando que se había basado en recomendaciones claras de agencias de seguridad. Dijo:

“Seguí el consejo y las recomendaciones, pasando por un proceso riguroso, que incluyó diferentes agencias y consejos policiales, que indicaban claramente la necesidad de la proscripción de este grupo.” “El tribunal ha concluido que este no es un grupo de protesta normal, sino que ha cometido actos de terrorismo y ha promovido la violencia.”

Presiones y Reacciones a la Prohibición

A pesar de su defensa, Cooper se vio presionada por los periodistas para revelar la evidencia detrás de su decisión. Se limitó a señalar que recibió información considerable sobre los riesgos de violencia y la seguridad pública. Adicionalmente, enfatizó la importancia de tomar en serio los consejos relacionados con la seguridad.

La Lucha Continua de Palestine Action

La cofundadora de *Palestine Action*, Huda Ammori, calificó la decisión del tribunal como una victoria monumental, afirmando que la prohibición tenía más que ver con satisfacer a grupos pro-Israel y a fabricantes de armas que con preocupaciones legítimas de seguridad. Ammori expresó:

“Bajar a *Palestine Action* fue siempre sobre apaciguar a los grupos de presión y nada relacionado con el terrorismo.”

Consecuencias Legales Pendientes

A medida que la situación se desarrolla, más de 2,500 personas arrestadas en el contexto de *Palestine Action* enfrentan incertidumbre, ya que la actual ministra del Interior, Shabana Mahmood, indicó su intención de apelar la decisión del tribunal. Mientras tanto, la policía ha declarado que dejará de Arrestar a quienes sostengan carteles de apoyo a *Palestine Action*, aunque seguirá recopilando evidencia de apoyo al grupo.