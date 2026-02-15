Le diagnosticaron epilepsia durante un año: en realidad, era cáncer

Una pequeña de seis años de Chaco se enfrenta a una dura batalla contra el cáncer después de meses de diagnósticos erróneos y dolor constante. Su historia es un llamado a la concientización sobre la importancia de un diagnóstico oportuno en la salud infantil.

La lucha de Mía: Un dolor desatendido

Mía se despidió de su hogar en Chaco, dejando claro que su viaje a Buenos Aires no sería por placer, sino en busca de salud. Desde octubre de 2024, su vida ha estado marcada por intensos dolores de espalda que, a lo largo de meses, no encontraron una respuesta adecuada en el Hospital Pediátrico local.

Un camino lleno de obstáculos

La travesía de Mía comenzó con un diagnóstico erróneo que la llevó a recibir medicación innecesaria. A pesar de haber consultado a más de veinte especialistas, su madre, Patricia, no tuvo respuesta a su angustiante búsqueda de ayuda.

Desplazamientos y consultas privadas

La presión por encontrar un diagnóstico llevó a la familia a pagar por una consulta privada, donde un neurólogo les aseguró que existía la posibilidad de atender a Mía sin costo alguno en el hospital pediátrico. Sin embargo, la situación solo empeoró.

Un diagnóstico desgarrador

Después de ser diagnosticada erróneamente con epilepsia y medicada con topiramato, llegó un día en que Mía se despertó con un brazo inmóvil. Fue aquí donde su madre, decidida a actuar, exigió pruebas más exhaustivas.

El hallazgo crítico

Una resonancia magnética finalmente reveló la verdad: un tumor en el tórax. Este descubrimiento devastó a la familia, quienes se enteraron de que Mía había estado recibiendo medicación innecesaria durante más de un año.

En busca de mejores cuidados

Patricia se negó a que su hija continuara siendo atendida en Chaco. Tras un complicado traslado en ambulancia de doce horas, Mía llegó al Hospital Garrahan, donde se adaptó su tratamiento y comenzó quimioterapia. A pesar de todo, su espíritu se mantiene fuerte.

Desafíos económicos y el costo de la lucha

La familia enfrenta enormes dificultades financieras para sostener su estadía en Buenos Aires, a pesar de que no cuentan con una obra social ni un ingreso estable. Ahora necesitan urgentemente un lugar cercano al hospital para poder continuar apoyando a Mía en este difícil camino.

Conciencia sobre el cáncer infantil en Argentina

La situación de Mía pone en relieve la realidad del cáncer infantil en el país. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, se diagnostican más de 1,300 casos anuales en niños menores de 15 años. Aunque el cáncer infantil es una situación poco frecuente, constituye una de las principales causas de mortalidad en la población pediátrica.

Esperanza en la adversidad

Gracias a los avances médicos, la tasa de supervivencia ha aumentado, con un 70% de los niños diagnosticados que logran superar la enfermedad. Es crucial seguir trabajando en los diagnósticos tempranos y asegurar el acceso a tratamientos adecuados.

Un llamado a la acción

La historia de Mía no solo resalta la importancia de la atención médica adecuada, sino que también invita a la sociedad a tomar parte activa en la lucha contra el cáncer infantil, asegurando que cada niño tenga acceso a las mejores oportunidades de tratamiento y recuperación.