Una familia solo sobrevive una semana con dos salarios mínimos

En el contexto actual, una familia de cuatro integrantes se enfrenta a graves dificultades para cubrir sus gastos básicos. Un reciente informe revela que, en comparación con años anteriores, los salarios mínimos se han vuelto insostenibles.

A tan solo dos años de la publicación de un análisis similar, la situación económica ha empeorado notablemente. En 2025, dos salarios mínimos tan solo alcanzarían para cubrir los gastos de una familia durante siete días. Según el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita un promedio de $93,978 diarios, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en febrero fue de $346,800.

Estimaciones Alarmantes sobre la Canasta Familiar

Un estudio de Cesyac indica que, en diciembre, una familia tipo necesitó la impactante cifra de $2,819,354 para cubrir su canasta total. Esto se desglosa en $762,416 para alimentos y productos de limpieza, y $2,056,938 para servicios básicos, como alquileres e impuestos. Observando el crecimiento interanual, los gastos en servicios representan un 73% del total, un aumento comparado con el 70% del año anterior y el 66.1% en 2023.

Distribución de Gastos Diarios

De esos $93,978 diarios, $25,413 se destinan a alimentos y productos de consumo básico, y $68,564 a servicios del hogar. Estos números muestran una fuerte dependencia en gastos que no siempre son flexibles y pueden aumentar sin previo aviso.

El Desajuste entre Salarios y Necesidades Básicas

De acuerdo con el Indec, la canasta básica para una familia de cuatro integrantes asciende a $1,360,299, un monto que casi quadruplica el salario mínimo actual. Actualmente, un salario mínimo solo cubre el 55.5% de la canasta de productos básicos y un 25.5% de los gastos totales de una familia, sin incluir el costo de alquiler.

Costo del Alquiler: Una Carga Creciente

El último informe de Cedyac estima que el alquiler mensual se sitúa en $853,856, lo que representa un aumento del 46.4% respecto al año anterior y un incremento astronómico del 256% en comparación con 2023. Una encuesta nacional de inquilinos revela que el 65% de ellos enfrenta aumentos cada tres o cuatro meses, mientras que un preocupante 25% destina entre el 60% y el 100% de su salario solo al alquiler.

Perspectivas Futuras: Cambios en el Salario Mínimo

En diciembre de 2025, tras otra ronda de negociaciones fallidas en el Consejo Nacional del Empleo, el Gobierno anunció un ajuste escalonado para el salario mínimo. Para enero y febrero, este incremento es de apenas $5,800, con proyecciones que elevan el SMVM a $352,400 en marzo y a $376,600 en agosto.

Este salario mínimo se convierte en un indicador clave no solo para los ingresos de los trabajadores, sino también para jubilaciones, asignaciones y subsidios por desempleo.