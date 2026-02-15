Identidad y desafío: Aprendiendo a superar la vagancia y el retiro

El querido conductor argentino Beto Casella está de vuelta en pantalla con «BTV, buena televisión», donde comparte su visión fresca y renovada de la televisión.

Un Cambio Vibrante en la Televisión

Beto Casella, reconocido por su trayectoria en la televisión y la radio, se prepara para un nuevo desafío en América TV. A partir del miércoles 18 a las 22 horas, «BTV, buena televisión» se suma a la programación con la producción de Mandarina Contenidos.

Detrás de Cámaras: La Pasión de Beto

Antes de ser entrevistado, Beto se convierte en su propio productor. Su compromiso es evidente; busca que cada conversación sea valiosa. «Pregunto cuánto están midiendo, y si veo que no sube, me esfuerzo para mejorar», comenta el conductor, que dejó «Bendita» tras dos décadas.

Un Nuevo Comienzo

A pesar de su larga trayectoria, Beto siente que la renovación es crucial. «Podría haber elegido la comodidad, pero eso no es lo que pensamos los arianos», dice, destacando su necesidad de evolucionar con el tiempo y la audiencia.

El Equipo que Lo Acompaña

Una parte importante de su equipo original se muda con él, lo que le da a este nuevo proyecto un aire de reencuentro. Confiesa que se siente más cómodo sin el riguroso vestuario de antaño, buscando un enfoque más auténtico.

Una Nueva Dicha

En reflexión sobre su traslado, Beto indica que si bien «Elnueve fue una casa donde fui feliz», había un clima de indiferencia que lo llevó a buscar nuevos horizontes. «Es como un matrimonio que ya no funciona», añade.

Conversaciones Reales, Sin Egos

Con un equipo libre de egos, Beto menciona que en «BTV» todos se perciben como colegas, fomentando un ambiente colaborativo. La humildad es clave en su enfoque: «No me siento superior a nadie», asegura.

Un Enfoque Innovador en Contenido

El presentador está consciente de los desafíos que representa la televisión actual. Con un prime time que se vuelve más competitivo, su estrategia se centra en aportar contenidos frescos e interesantes, alejándose de los formatos convencionales saturados de informes.

Desarrollando un Programa para la Audiencia

Beto es optimista sobre cómo su nuevo ciclo será recibido, enfatizando que la clave está en generar contenido que resuene con la audiencia. Reconoce el desafío que representa la competencia, pero confía en la creatividad de su equipo.

Una Mirada en el Futuro

Con el paso de los años, el conductor ha aprendido que en la televisión, saber retirarse a tiempo es vital. Aunque reconoce su amor por el medio, también considera alternativas, como vender ropa, si llegara el día en que se desvincule.

Un Nuevo Capítulo Comienza

Beto Casella está emocionado por este nuevo capítulo. «Es un momento para crear algo hermoso, sin presiones exageradas», dice, mientras se prepara para hacer reír y emocionar a su audiencia. La promesa de «BTV» podría ser justo lo que la televisión argentina necesitaba.