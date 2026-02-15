Llaryora Refuerza el Perfil Peronista en la Provincia Menos Peronista

El diputado nacional Rodrigo de Loredo ofreció una visión contundente sobre la situación política en Córdoba y el futuro de la oposición de cara a las elecciones de 2027. Sus declaraciones surgen tras los recientes comentarios de Luis Juez, quienes sugirieron que De Loredo había llegado a un acuerdo con el peronismo para cohesionar su candidatura.

En un reciente diálogo con Perfil Córdoba, De Loredo destacó la importancia de mantener la unidad en la oposición: “No quiero ser funcional al peronismo”, enfatizó, mientras ofrecía un diagnóstico acerca del desgaste que atraviesa el oficialismo. A su juicio, la gestión de Martín Llaryora enfrenta serias críticas y la competencia electoral se desarrollará en un marco de fuerte rivalidad por liderar el cambio en la provincia.

Interna Opositora y Estrategias para el Futuro

El dirigente radical enfatizó que la oposición se encuentra en un proceso de alta competencia interna por el liderazgo político. “Estamos trabajando para posicionarnos adecuadamente”, señaló, y diferenciándose de otros, indicó que algunos compiten bajo la bandera de La Libertad Avanza, mientras que él elige una estrategia más local, centrada en su conexión con los ciudadanos.

Encuestas: Expectativas de Cambio en Córdoba

De Loredo confía en que las encuestas reflejan un clima propicio para un cambio significativo en Córdoba. “Me posiciono bien en las encuestas, donde hay una creciente expectativa de transformación”, manifestó. Aunque reconoció el ascenso de La Libertad Avanza, insistió en que su enfoque es construir una alternativa robusta a nivel provincial. “Este año electoral estará marcado por una intensa competencia y presión política”, vaticinó.

Críticas al Gobierno Provincial

Las palabras más duras de De Loredo se centraron en la administración de Llaryora, a quien acusó de intensificar el perfil peronista en una provincia que necesita un cambio. “Lo veo en campaña permanente, profundizando errores de gestión”, afirmó. A su parecer, el oficialismo podría depender más de las divisiones internas de la oposición que de sus propias iniciativas.

Un Clima Social Favorable para la Alternancia

El diputado también observa que el tejido social en Córdoba refleja una clara demanda de cambio. “Es la primera vez que veo encuestas que determinan una necesidad de transformación en un nivel tan alto. Más del 70% de los cordobeses lo apoya”, concluyó. Para De Loredo, el verdadero reto será transformar esta demanda en una propuesta política sólida y atractiva frente a la ciudadanía.