CAI lanza su nueva edición del torneo tradicional

El Torneo Infantil de la Comisión de Actividades Infantiles regresa el 22 de febrero, prometiendo una experiencia inolvidable para cientos de jóvenes futbolistas.

Con más de 40 años de tradición, este certamen se ha convertido en un referente del deporte local y va más allá de la mera competencia. Es un espacio de encuentro, aprendizaje y desarrollo para generaciones de futbolistas que han dado sus primeros pasos en las canchas de la CAI.

Una Celebración del Talento y la Inclusión

Este año, el torneo no solo se enfocará en la competencia, sino también en la diversión. La organización ha preparado premios para los equipos que ocupen los primeros cuatro lugares, fomentando un ambiente competitivo pero amigable.

Apertura para Todos

La invitación se extiende a equipos masculinos y femeninos, destacando la importancia de la inclusión en el deporte infantil. Se anticipa una gran participación, con clubes, escuelas de fútbol y conjuntos barriales de la ciudad y sus alrededores.

Fomentando el Respeto y la Camaradería

Desde la CAI, se enfatiza la creación de un ambiente donde el respeto y la camaradería sean lo primordial. “Queremos que los chicos disfruten, compartan y vivan el fútbol con alegría”, comentaron los organizadores.

Inscripciones Abiertas

Las inscripciones ya están disponibles para quienes deseen participar. Para más detalles, los interesados pueden contactar a Cristian al 297 472-0340 o a César al 297 426-7813, quienes supervisan la coordinación del evento.