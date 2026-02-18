José Jerí: La caída del séptimo presidente de Perú en una década y el panorama a dos meses de las elecciones

José Jerí se suma a la lista de presidentes peruanos que no completan su mandato. Su retiro, tras solo ocho meses de gestión, refleja la cruda realidad de la política en el país.

José Jerí ya es parte de la historia política de Perú.

Este martes, el Congreso decidió su destitución, marcándolo como el séptimo presidente en una década y el sexto en no terminar su mandato.

Jerí asumió la presidencia en octubre del año pasado, tras la destitución de Dina Boluarte, y debía dejar el cargo en julio, tras las elecciones previstas para abril. Sin embargo, su breve mandato terminó antes de lo anticipado.

Una Política Peruana en Crisis

En el contexto actual, los presidentes en Perú enfrentan una inestabilidad alarmante. Con varios exmandatarios encarcelados por corrupción, la confianza del público en la política se ha erosionado drásticamente.

El próximo sucesor será el octavo en menos de diez años, un testimonio de la turbulenta historia política que ha caracterizado a la nación.

Un Ascenso Sorprendente

Jerí, abogado de profesión, alcanzó la presidencia inesperadamente tras la destitución de su antecesora. Como presidente del Congreso, su ascenso se produjo en un ambiente de crisis política.

Durante su breve gestión, intentó adoptar un enfoque similar al de otros líderes latinoamericanos, enfatizando la lucha contra la delincuencia, preocupación central para muchos peruanos.

Escándalos que Derribaron su Liderazgo

A pesar de sus esfuerzos por presentarse como un líder fuerte, Jerí fue rápidamente envuelto en controversias. Hasta siete mociones de censura fueron presentadas en su contra por supuestas conductas inapropiadas.

Los escándalos incluyen una reunión secreta con empresarios chinos y la contratación de mujeres que habían visitado su oficina, lo cual fue percibido como nepotismo. Estos eventos impulsaron una investigación fiscal por irregularidades.

La Decisión del Congreso

La destitución de Jerí fue el resultado de un proceso deliberativo en el que la mayoría de los grupos políticos se mostraron a favor de su salida. El Congreso decidió censurarlo como presidente del Congreso, lo que permitió un cambio de liderazgo sin un proceso más complicado que requería una mayoría cualificada.

El Futuro de Perú: Un Nuevo Presidente en la Mira

El Congreso se reunirá próximamente para elegir a un nuevo presidente interino que asumirá la jefatura del Estado hasta las próximas elecciones. Los nombres de varios candidatos ya suenan en la escena política, mientras la población observa con escepticismo.

La baja popularidad de los candidatos y la fragmentación del voto sugieren que el camino hacia una administración estable será complicado, con la primera vuelta electoral programada para el 12 de abril.

Las encuestas apuntan a que el próximo liderazgo no generará un entusiasmo significativo entre los ciudadanos, lo que deja en suspenso el futuro político del país.