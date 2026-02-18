Diputados piden aclaraciones sobre contrato millonario a asociación de esposa de Sturzenegger

La legisladora Roxana Monzón ha demandado al Poder Ejecutivo que entregue de manera urgente información sobre un contrato controversal que involucra a la esposa del ministro de Economía, Federico Sturzenegger.

La diputada Monzón presentó un proyecto en la Cámara de Diputados donde pide que el Ejecutivo proporcione “de forma urgente y detallada” toda la documentación relacionada con la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, quien es la esposa de Sturzenegger. Este contrato tiene como objetivo capacitar al personal de Cancillería en idiomas.

Según un informe de Agencia Noticias Argentinas, el requerimiento incluye información crítica, como el número del expediente y los fundamentos jurídicos que justifican la decisión de utilizar el artículo 25, inciso d) del Decreto 1023/01, así como fechas clave de convocatoria y adjudicación.

Monzón destacó que la AACI recibirá más de 114 millones de pesos por un periodo inicial de nueve meses de capacitación, con posibilidad de extensión.

Detalles del contrato y la controversia

El texto presentado señala que la contratación se justificó bajo el argumento de que la AACI era el “único prestador” con capacidad para continuar un programa de formación que se inició en 2018 y ha estado en operación durante ocho años.

También se menciona que esta decisión ha generado un amplio debate en los medios, ya que la directora de la AACI es la esposa de un funcionario clave en el gobierno de Javier Milei. Esto ha despertado sospechas sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en el proceso de selección del proveedor.

Acceso a información y criterios de contratación

El proyecto de Monzón resalta que se llevó a cabo un procedimiento excepcional que limitó la competencia, lo que suscita la necesidad de que la ciudadanía tenga acceso a los criterios técnicos que justifiquen la ausencia de alternativas en un rubro tan competitivo como la educación. La solicitud enfatiza la importancia de trasladar estos datos al público para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Cursos programados: inversión considerable en formación

El pliego del contrato detalla que se capacitará a un total de 132 personas a lo largo del año 2026 con un desglose de actividades que incluye:

– Cinco cursos regulares en distintos niveles, que beneficiarán a 110 participantes.

– Talleres dirigidos al personal diplomático del ISEN, enfocados en niveles B2 y C1, con 22 participantes.

– Evaluaciones de nivelación para la correcta asignación de los cursos, que incluirán un máximo de 80 tests.

Los cursos tienen modalidad presencial y se llevarán a cabo en la sede de la AACI, ubicada en Suipacha 1333, en Retiro, CABA. Las clases se impartirán entre marzo y noviembre, con un régimen de diez horas mensuales por curso, y los talleres especializados contarán con ocho horas por mes.