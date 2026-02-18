Recupera tu Mercado Pago sin celular: guía fácil y rápida

Recupera tu cuenta de Mercado Pago desde cualquier computadora: Paso a paso

Ante la pérdida o robo de tu celular, es vital saber cómo acceder a tu cuenta de Mercado Pago de forma rápida y segura. Te mostramos cómo hacerlo sin complicaciones.

¿Perdiste tu celular? No te preocupes

Perder o que te roben el teléfono móvil puede generar gran estrés, especialmente si manejas tus finanzas a través de aplicaciones. Sin embargo, Mercado Pago cuenta con un método eficaz para que recuperes tu acceso de forma remota desde cualquier computadora.

Importancia de actuar rápidamente

Recuperar el acceso a tu cuenta es crucial para proteger tus fondos y evitar el uso indebido de tus datos. Al igual que un ahorrista que busca cuidar su historial crediticio, la premura en este proceso puede marcar la diferencia.

Guía sencilla para iniciar sesión desde una PC

Acceder a tu cuenta de Mercado Pago sin tu celular es fácil si sigues estos pasos:

1. Acceso a la plataforma

Utiliza cualquier navegador y dirígete al sitio oficial de Mercado Pago.

2. Inicia sesión

Haz clic en el botón «Ingresar», ubicado en la parte superior derecha de la página.

3. Ingresa tus credenciales

Introduce tu correo electrónico y la contraseña habitual.

¿Olvidaste tu contraseña? No hay problema

Si no recuerdas tu clave alfanumérica, el proceso de recuperación es sencillo:

1. En la pantalla de inicio, selecciona la opción “No sé mi clave”.

2. Introduce tu número de teléfono, correo electrónico o usuario asociado a la cuenta.

3. Revisa tu bandeja de entrada para recibir instrucciones sobre cómo establecer una nueva contraseña segura.

4. Una vez hayas generado la nueva clave, úsala para acceder nuevamente a tu cuenta y a tus fondos.

Refuerza tu seguridad tras recuperar el acceso

Después de restaurar tu cuenta, es recomendable cerrar las sesiones que pudieran estar abiertas en el dispositivo perdido. Mantener la seguridad de tu acceso es tan crucial como la protección de tus fondos.

Aprovecha este tiempo para operar tus pagos y transferencias desde la web sin inconvenientes mientras esperas la reposición de tu equipo móvil.