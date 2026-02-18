River se impuso con un penal en el cierre del partido

River Plate logró una sufrida victoria de 1-0 frente a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera, gracias a un penal convertido por Juan Fernando Quintero en los últimos minutos del encuentro.

En un partido marcado por la intensidad y las oportunidades desperdiciadas, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En esta nueva etapa, se enfrentará a Aldosivi, que eliminó a San Miguel con un contundente 3-0.

Desarrollo del Partido

El encuentro comenzó con River tomando la iniciativa. A los seis minutos, Tomás Galván probó suerte con un tiro frontal, pero la oportunidad fue controlada sin problemas por el arquero Agustín Rufinetti. Ciudad de Bolívar respondió rápidamente a los 10 minutos con un contraataque de Guillermo Sánchez, cuyo remate fue también atajado por Santiago Beltrán.

Primer Tiempo

A medida que avanzaba el primer tiempo, River continuó buscando abrir el marcador. A los 19 minutos, Quintero hizo un intento desde la entrada del área, pero su remate se desvió. Luego, a los 35 minutos, un mano a mano de Gonzalo Montiel fue desviado por Rufinetti, manteniendo el 0-0 en el marcador.

Los primeros 45 minutos concluyeron sin goles a pesar de las ocasiones de ambos equipos, dejando a los espectadores con ganas de más acción en la segunda mitad.

Momento Decisivo

El segundo tiempo trajo consigo más emoción. A los tres minutos, Matías Viña estuvo a punto de romper la paridad, pero el travesaño le negó el gol. Sin embargo, el momento clave llegó a los 41 minutos. Quintero focalizó la atención del público al convertir un penal tras una falta sobre Joaquín Freitas. Su tiro potente y centrado desafió a Rufinetti y selló la victoria para el “Millonario”.

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Alex Díaz, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Un Camino Hacia el Futuro

Con esta victoria, River Plate no solo avanza en la Copa Argentina, sino que también refuerza su confianza de cara a próximos compromisos. La hinchada espera ver más destellos de calidad y efectividad en el juego, especialmente en el próximo enfrentamiento contra Aldosivi, donde la presión será alta y la necesidad de ganar, aún mayor.