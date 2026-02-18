River se impuso con un penal en el cierre del partido

miércoles, febrero 18, 2026
River Plate Avanza en la Copa Argentina con un Gol de Quintero

River Plate logró una sufrida victoria de 1-0 frente a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera, gracias a un penal convertido por Juan Fernando Quintero en los últimos minutos del encuentro.

En un partido marcado por la intensidad y las oportunidades desperdiciadas, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. En esta nueva etapa, se enfrentará a Aldosivi, que eliminó a San Miguel con un contundente 3-0.

Desarrollo del Partido

El encuentro comenzó con River tomando la iniciativa. A los seis minutos, Tomás Galván probó suerte con un tiro frontal, pero la oportunidad fue controlada sin problemas por el arquero Agustín Rufinetti. Ciudad de Bolívar respondió rápidamente a los 10 minutos con un contraataque de Guillermo Sánchez, cuyo remate fue también atajado por Santiago Beltrán.

Primer Tiempo

A medida que avanzaba el primer tiempo, River continuó buscando abrir el marcador. A los 19 minutos, Quintero hizo un intento desde la entrada del área, pero su remate se desvió. Luego, a los 35 minutos, un mano a mano de Gonzalo Montiel fue desviado por Rufinetti, manteniendo el 0-0 en el marcador.

Los primeros 45 minutos concluyeron sin goles a pesar de las ocasiones de ambos equipos, dejando a los espectadores con ganas de más acción en la segunda mitad.

Momento Decisivo

El segundo tiempo trajo consigo más emoción. A los tres minutos, Matías Viña estuvo a punto de romper la paridad, pero el travesaño le negó el gol. Sin embargo, el momento clave llegó a los 41 minutos. Quintero focalizó la atención del público al convertir un penal tras una falta sobre Joaquín Freitas. Su tiro potente y centrado desafió a Rufinetti y selló la victoria para el “Millonario”.

Formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Alex Díaz, Nahuel Yeri, Brian Quintana, Arnaldo González; Guillermo Sánchez, Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Un Camino Hacia el Futuro

Con esta victoria, River Plate no solo avanza en la Copa Argentina, sino que también refuerza su confianza de cara a próximos compromisos. La hinchada espera ver más destellos de calidad y efectividad en el juego, especialmente en el próximo enfrentamiento contra Aldosivi, donde la presión será alta y la necesidad de ganar, aún mayor.

