“VIDEO: Rescatistas luchan contra una tormenta de nieve tras avalancha en California”

Un equipo de rescate enfrenta condiciones extremas mientras intenta localizar a un grupo de esquiadores que quedaron atrapados por una avalancha en el norte de California. Este suceso ha generado una gran preocupación en la comunidad esquiadora y entre familiares.

Rescate en medio de la tormenta

El martes, los equipos de rescate, equipados con esquís y máquinas de nieve, se adentraron en la peligrosa situación climática en busca de esquiadores. La avalancha, que ocurrió cerca de Castle Peak en la zona del Tahoe, ha dejado a varios en estado de incertidumbre.

Detalles del incidente

Según informaron las autoridades, un total de 16 personas fueron sorprendidas por la avalancha. Hasta el momento, seis de ellas han sido localizadas, mientras que aún hay 10 desaparecidos en la vasta y nevada extensión del área.

Condiciones adversas

Los equipos de rescate se enfrentan a una difícil batalla contra la tormenta de nieve y vientos intensos. La visibilidad es limitada y las condiciones del terreno hacen que las operaciones sean aún más complejas.

Esperanza y solidaridad

A medida que las tareas de búsqueda continúan, la comunidad se une para ofrecer apoyo a los afectados. Familias y amigos de los esquiadores cuentan las horas esperando noticias positivas de sus seres queridos.